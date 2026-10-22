Військова допомога Україні під загрозою: Варшава відреагувала на скандал навколо УПА

Міністерство національної оборони Польщі спростувало повідомлення про зупинення військової допомоги Україні через рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА). У польському оборонному відомстві заявили, що інформація про припинення постачання не відповідає дійсності. Про це повідомляє видання Fakt із посиланням на прес-секретаря Міністерства національної оборони Польщі Януша Сеймея.

Танки. Фото: з відкритих джерел

"Ця інформація не відповідає дійсності", — наголосив представник відомства, коментуючи повідомлення про нібито зупинену військову допомогу Україні.

Раніше, 22 жовтня, ЗМІ повідомили, що Польща нібито припинила передачу масштабного пакету військової допомоги у відповідь на рішення львівських депутатів.

Приводом до обговорення стала ініціатива Львівської обласної ради, пов'язана з оголошенням 2027 року роком УПА. Ця тема залишається чутливою у польсько-українських відносинах через розбіжності в оцінках історичних подій та ролі українського націоналістичного руху у роки Другої світової війни.

Повідомлення, що з'явилися, викликали питання про можливі наслідки історичної суперечки для співпраці двох країн у сфері безпеки. Однак офіційна заява польського Міноборони спростовує твердження про те, що військові постачання було зупинено з цієї причини.

При цьому із коментаря Сеймея не випливає, що Варшава дала докладні роз'яснення щодо всіх поточних програм військової підтримки чи термінів передачі окремих партій озброєнь.

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