«Якщо Росія скаже "вибачте", ми не робитимемо проблеми»: Сікорський відреагував на вторгнення гелікоптера РФ

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував нещодавнє порушення повітряного простору країни російським військовим гелікоптером. За його словами, Варшава готова врегулювати інцидент дипломатичним шляхом, якщо Москва офіційно визнає провину.

Радослав Сікорський. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє видання Gazeta.pl, керівник зовнішньополітичного відомства філософськи зазначив, що "такі речі трапляються між сусідами". Дипломат дав зрозуміти, що польська сторона не прагне штучного загострення, але очікує на адекватну реакцію Кремля.

"Якщо російська сторона скаже "вибачте, пілот помилився", — озвучив позицію держави Сікорський під час спілкування з пресою, — ми не будемо робити з цього велику проблему". Водночас політик висунув чітку умову для закриття цього питання, наголосивши: "Але той, хто винен, має визнати помилку".

Коли журналісти запитали міністра про те, чи розглядає Польща можливість ліквідації російських повітряних суден у майбутньому, він переадресував це питання оборонному сектору. Сікорський зауважив, що подібний крок є суто військовою прерогативою.

"Якщо наше командування ВПС, Оперативний командувач вважатиме, що це навмисно", — пояснив очільник МЗС умови, за яких може бути віддано наказ на знищення порушників. Він додав, що вогонь відкриють, якщо дії авіації РФ "загрожують майну або ж здоров'ю та життю наших громадян". Резюмуючи позицію країни, дипломат підкреслив: "Тоді наша конституція чітка: Військо Польське захищає вітчизну".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що польські військові зафіксували черговий інцидент із загрозою з повітря з боку Російської Федерації. Російський військово-транспортний гелікоптер Мі-8 незаконно перетнув державний кордон Республіки Польща.



