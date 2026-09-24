«Якщо Росія скаже "вибачте", ми не робитимемо проблеми»: Сікорський відреагував на вторгнення гелікоптера РФ

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Недилько Ксения
Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував нещодавнє порушення повітряного простору країни російським військовим гелікоптером. За його словами, Варшава готова врегулювати інцидент дипломатичним шляхом, якщо Москва офіційно визнає провину.
Радослав Сікорський. Фото з відкритих джерел
Як повідомляє видання Gazeta.pl, керівник зовнішньополітичного відомства філософськи зазначив, що "такі речі трапляються між сусідами". Дипломат дав зрозуміти, що польська сторона не прагне штучного загострення, але очікує на адекватну реакцію Кремля.
Коли журналісти запитали міністра про те, чи розглядає Польща можливість ліквідації російських повітряних суден у майбутньому, він переадресував це питання оборонному сектору. Сікорський зауважив, що подібний крок є суто військовою прерогативою.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що польські військові зафіксували черговий інцидент із
загрозою з повітря з боку Російської Федерації. Російський
військово-транспортний гелікоптер Мі-8 незаконно перетнув державний кордон
Республіки Польща.