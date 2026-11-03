Світ на порозі масштабної кризи: у яких країнах можливі катастрофічні сценарії

Рекомендації урядів різних країн мати вдома запас їжі та води щонайменше на три доби пов’язані з підготовкою до надзвичайних ситуацій. Але яка загроза може змусити одразу кілька країн зіткнутися з масштабними перебоями, де ризики найбільші та чи може це статися найближчим часом? Свої сценарії змоделювали три моделі штучного інтелекту.

Світ. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що найнебезпечніший сценарій — не обов’язково початок великої війни, а криза, яка одночасно порушить роботу енергетики, зв’язку, транспорту та постачання продуктів. Найгірший варіант — масштабна кібератака або військова ескалація, що паралізує електромережі, водопостачання, банки, комунікації та логістику. Магазини швидко спорожніють, а відновлення інфраструктури може затягнутися.

Найбільше ризикують країни Балтії, Польща, Фінляндія та інші держави східного флангу НАТО через близькість до країни-агресорки Росії. Окремими осередками небезпеки чат-бот називає Тайвань, Японію та Близький Схід. Водночас ChatGPT наголошує: це не прогноз дати, підтверджень неминучої масштабної кризи немає.

Grok також відкидає сценарій ядерної війни як найімовірнішу загрозу. Натомість чат-бот вказує на масштабну кібератаку або гібридний удар по критичній інфраструктурі — електромережах, водопостачанні та логістиці. Додатковим ризиком він називає екстремальну погоду.

За оцінкою Grok, ризик може зрости протягом найближчих місяців або року на тлі геополітичної напруги. Максимально негативний сценарій — скоординована атака, яка на кілька днів позбавить світла та зв’язку одразу кілька європейських країн. Серед найбільш уразливих чат-бот називає Польщу, країни Балтії, Німеччину, держави Північної Європи та Британію. Наслідками можуть стати перебої з роботою банкоматів, ліфтів і водопостачання.

DeepSeek також вважає найімовірнішою загрозою не ядерний апокаліпсис, а гібридні атаки на інфраструктуру, проблеми з постачанням або локальні природні катастрофи. Найбільший тиск, на його думку, відчувають країни з централізованою інфраструктурою та прифронтові регіони. Серед них — Балтія, Польща, Фінляндія та Японія.

Найгірший сценарій, який описує DeepSeek, — синхронізований удар по енергосистемах і логістиці кількох країн НАТО. Це може спричинити тривалі відключення електрики, панічний попит на їжу та воду і навіть локальні заворушення. Однак чат-бот підкреслює, що йдеться про малоймовірний варіант розвитку подій, а не прогноз.

Висновок: усі три чат-боти сходяться на тому, що найбільшу загрозу становлять кібератаки та гібридні удари по критичній інфраструктурі, а не ядерна війна. Польща та країни Балтії фігурують у всіх трьох оцінках. Водночас списки інших потенційно вразливих держав різняться: ChatGPT додає Тайвань і Близький Схід, Grok — Німеччину та Британію, DeepSeek — Японію. Єдиної дати можливої кризи чат-боти не називають.

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