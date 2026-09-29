Авіатроща стратегічного ракетоносця в РФ: Міноборони Росії підтвердило ліквідацію екіпажу Ту-95МС

У Російській Федерації на території Амурської області зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який окупаційні війська регулярно використовують для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України. Інформацію про авіаційну подію та масштабні втрати серед льотного складу офіційно визнали у Москві.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Перші повідомлення з місця події були вкрай суперечливими: російські джерела намагалися видати втрату бойового літака за аварію пасажирського Ту-154 з сімома військовими на борту. Проте приховати ліквідацію стратегічного ракетоносця, що належав до авіабази "Українка" на Далекому Сході, не вдалося.

"За уточненими даними розвідки на основі відкритих джерел, розбився саме борт Ту-95МС разом із повним штатом пілотів, — зазначають OSINT-дослідники, описуючи ймовірний маршрут літака: — Схоже, цей виліт здійснювався з метою планової передислокації ракетоносця на північний аеродром "Оленья", і борт міг нести крилаті ракети".

Водночас у Міністерстві оборони РФ поспішили оприлюднити власну версію інциденту, намагаючись мінімізувати його значення. Військове керівництво країни-агресорки наполягає на тому, що місія не мала бойового характеру.

"Військовий літак Ту-95 зазнав катастрофи під час виконання звичайного навчально-тренувального польоту, — офіційно заявили в оборонному відомстві Росії, додавши деталі про втрати: — Унаслідок авіатрощі шестеро членів екіпажу загинули на місці, а ще один авіатор зазнав важких травм. При цьому політ виконувався без бойового комплекту".

Попри намагання Кремля списати все на "тренування", російські пропагандистські Z-ресурси проговорилися про внутрішні технічні проблеми літака, зазначивши, що причиною катастрофи став раптовий вибух паливного бака. Своєю чергою, військовослужбовець і політичний оглядач Кирило Сазонов вважає, що за цією аварією криються куди глибші проблеми ворожого ВПК.

"Дуже ймовірно, що справжня причина літакопаду є системною та вкрай неприємною для Росії в цілому, — наголошує Сазонов, аналізуючи технічні фактори: — У літака або взагалі не запустилися двигуни, або вони раптово заглухли під час набору висоти. Це чітко вказує на серйозні проблеми з якістю авіаційного гасу, а отже — санкційний тиск на російські нафтопереробні заводи дає свої плоди".

Експерт також іронічно висловився про офіційні дані щодо кількості загиблих пілотів. Він зауважив, що після такого масштабу вибуху та пожежі шанси вижити мав хіба що той, хто запізнився на рейс, і додав, що російські воєнні злочинці мають вирушати на "концерт Кобзона" виключно повним складом. Сазонов резюмував, що тепер російському диктатору варто знову сісти на дельтаплан, аби особисто вказати шлях до пекла для решти екіпажів своїх стратегічних бомбардувальників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, коли у Кремля закінчаться бомбардувальники Ту-95 та Ту-22: шокуючий прогноз.