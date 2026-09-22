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Недилько Ксения
Всередині російських політичних еліт на тлі завершення псевдовиборів та колосальних втрат на фронті назріває серйозне закрите протистояння через провальні рішення вищого військового командування Кремля. Новим поштовхом до невдоволення стала катастрофічна ситуація для окупаційних підрозділів на півночі Донеччини, де Збройні Сили України перехопили ініціативу завдяки технологічному прориву.
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Представники військово-партизанського руху "АТЕШ" розкрили залаштунки підготовки сенсаційного документа у вищих ешелонах російської влади.
Епіцентром страху російських політиків став район Лимана на Донеччині, де українське командування наразі успішно реалізує військову операцію під кодовою назвою "Вівальді". Загарбники опинилися у вогневій пастці без шансів на ефективну оборону чи утримання позицій.
Агенти спротиву, інтегровані безпосередньо у вороже угруповання військ "Центр", повідомляють, що російська піхота виявляється безсилою проти нових зразків українського озброєння.
Такий розкол у поглядах між Держдумою та Генеральним штабом РФ яскраво свідчить, що масштаби знищення живої сили ворога на Лиманському напрямку вже неможливо приховати навіть за допомогою жорсткої військової цензури, а технологічна перевага України у робототехніці змушує російських політиків шукати шляхи для екстреного відступу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Третій армійський корпус продовжує наступальні дії на
сході України в межах операції "Вівальді". Командир 3-го АК,
бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про звільнення Шандриголового та
Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим.