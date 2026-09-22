Всередині російських політичних еліт на тлі завершення псевдовиборів та колосальних втрат на фронті назріває серйозне закрите протистояння через провальні рішення вищого військового командування Кремля. Новим поштовхом до невдоволення стала катастрофічна ситуація для окупаційних підрозділів на півночі Донеччини, де Збройні Сили України перехопили ініціативу завдяки технологічному прориву.

Ілюстративне фото

Представники військово-партизанського руху "АТЕШ" розкрили залаштунки підготовки сенсаційного документа у вищих ешелонах російської влади.

"Новообрані депутати Держдуми РФ, чій родичі загинули на війні, готують непублічне звернення до міністра оборони РФ Бєлоусова, — діляться важливою інсайдерською інформацією підпільники, зазначаючи, що родини російських можновладців дедалі частіше стикаються із реальними наслідками бойових дій. Окреслюючи ключові вимоги авторів листа, активісти додали: — У ньому вони закликають вивести російські війська з проблемних участків фронту заради збереження їхніх життів та загальної керованості підрозділами. Окремо підкреслюється неспроможність та непрофесіоналізм начальника Генштабу ЗС РФ — генерала армії Валерія Герасимова. Також акцентується увага на системних проблемах, зокрема на тотальній брехні, яку культивують російські генерали ради отримання чергових нагород за нібито "взяті" населені пункти".

Епіцентром страху російських політиків став район Лимана на Донеччині, де українське командування наразі успішно реалізує військову операцію під кодовою назвою "Вівальді". Загарбники опинилися у вогневій пастці без шансів на ефективну оборону чи утримання позицій.

Агенти спротиву, інтегровані безпосередньо у вороже угруповання військ "Центр", повідомляють, що російська піхота виявляється безсилою проти нових зразків українського озброєння.

"Депутатам стало відомо про колосальні втрати серед російських військ через значну технічну перевагу Сил оборони України на даній ділянці, — резюмують представники руху "АТЕШ", аналізуючи панічні повідомлення з окопів супротивника. Окупанти визнають безпорадність перед українським оборонпромом: — Російські військовослужбовці масово відзначають нові роботизовані системи, які застосовують українці і які призводять до відчутних втрат у рядах ЗСУ. Псевдовибори в РФ пройшли, і тепер путінський режим готується до вирішального бою, мобілізуючи тисячі росіян, проте у Раді вже намагаються врятувати залишки кадрових частин".

Такий розкол у поглядах між Держдумою та Генеральним штабом РФ яскраво свідчить, що масштаби знищення живої сили ворога на Лиманському напрямку вже неможливо приховати навіть за допомогою жорсткої військової цензури, а технологічна перевага України у робототехніці змушує російських політиків шукати шляхи для екстреного відступу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Третій армійський корпус продовжує наступальні дії на сході України в межах операції "Вівальді". Командир 3-го АК, бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про звільнення Шандриголового та Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим.



