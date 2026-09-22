logo_ukra

BTC/USD

85930

ETH/USD

2742.89

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Бунт у Держдумі РФ: новообрані депутати вимагають від Бєлоусова відвести війська з Лиманського напрямку
commentss НОВИНИ Всі новини

Бунт у Держдумі РФ: новообрані депутати вимагають від Бєлоусова відвести війська з Лиманського напрямку

Роботи ЗСУ випалюють окупантів: депутати Росії звинуватили Герасимова у брехні та колосальних втратах

22 вересня 2026, 13:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Всередині російських політичних еліт на тлі завершення псевдовиборів та колосальних втрат на фронті назріває серйозне закрите протистояння через провальні рішення вищого військового командування Кремля. Новим поштовхом до невдоволення стала катастрофічна ситуація для окупаційних підрозділів на півночі Донеччини, де Збройні Сили України перехопили ініціативу завдяки технологічному прориву.

Бунт у Держдумі РФ: новообрані депутати вимагають від Бєлоусова відвести війська з Лиманського напрямку

Ілюстративне фото

Представники військово-партизанського руху "АТЕШ" розкрили залаштунки підготовки сенсаційного документа у вищих ешелонах російської влади.

"Новообрані депутати Держдуми РФ, чій родичі загинули на війні, готують непублічне звернення до міністра оборони РФ Бєлоусова, — діляться важливою інсайдерською інформацією підпільники, зазначаючи, що родини російських можновладців дедалі частіше стикаються із реальними наслідками бойових дій. Окреслюючи ключові вимоги авторів листа, активісти додали: — У ньому вони закликають вивести російські війська з проблемних участків фронту заради збереження їхніх життів та загальної керованості підрозділами. Окремо підкреслюється неспроможність та непрофесіоналізм начальника Генштабу ЗС РФ — генерала армії Валерія Герасимова. Також акцентується увага на системних проблемах, зокрема на тотальній брехні, яку культивують російські генерали ради отримання чергових нагород за нібито "взяті" населені пункти".

Епіцентром страху російських політиків став район Лимана на Донеччині, де українське командування наразі успішно реалізує військову операцію під кодовою назвою "Вівальді". Загарбники опинилися у вогневій пастці без шансів на ефективну оборону чи утримання позицій.

Агенти спротиву, інтегровані безпосередньо у вороже угруповання військ "Центр", повідомляють, що російська піхота виявляється безсилою проти нових зразків українського озброєння.

"Депутатам стало відомо про колосальні втрати серед російських військ через значну технічну перевагу Сил оборони України на даній ділянці, — резюмують представники руху "АТЕШ", аналізуючи панічні повідомлення з окопів супротивника. Окупанти визнають безпорадність перед українським оборонпромом: — Російські військовослужбовці масово відзначають нові роботизовані системи, які застосовують українці і які призводять до відчутних втрат у рядах ЗСУ. Псевдовибори в РФ пройшли, і тепер путінський режим готується до вирішального бою, мобілізуючи тисячі росіян, проте у Раді вже намагаються врятувати залишки кадрових частин".

Такий розкол у поглядах між Держдумою та Генеральним штабом РФ яскраво свідчить, що масштаби знищення живої сили ворога на Лиманському напрямку вже неможливо приховати навіть за допомогою жорсткої військової цензури, а технологічна перевага України у робототехніці змушує російських політиків шукати шляхи для екстреного відступу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Третій армійський корпус продовжує наступальні дії на сході України в межах операції "Вівальді". Командир 3-го АК, бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про звільнення Шандриголового та Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини