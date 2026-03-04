Це стане останньою краплею для Путіна: у Кремлі хаос і паніка через наслідки війни

Провідні аналітичні центри Росії, такі як Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, Вища школа економіки та Центральний банк РФ, констатують суттєве погіршення макроекономічної ситуації. За їхніми оцінками, економіка країни фактично опинилася на межі стагфляційного сценарію. Зазначається, що такі сигнали надходять саме від установ, пов’язаних із владними колами. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з оприлюдненими даними, зведений випереджальний індикатор імовірності входження в рецесію ще з листопада 2025 року значно перевищує критичний поріг, що свідчить про високі ризики економічного спаду. Водночас показник, який відображає потенціал виходу з рецесії, залишається на вкрай низькому рівні. Така динаміка вказує не лише на зростання загрози кризи, а й на мінімальні шанси швидкого відновлення. Аналітики допускають, що спад може затягнутися більш ніж на рік.

Ситуація в промисловості також демонструє негативний тренд. Індекс ділової активності виробничого сектору утримується нижче позначки 50 пунктів, що означає скорочення виробництва. Прибутковість підприємств за останній період суттєво зменшилася і продовжує падати, посилюючи тиск на бізнес.

Додатковим тривожним сигналом є різке погіршення споживчих настроїв. Соціологічні опитування фіксують спад економічних очікувань населення та зростання песимізму. Базовий прогноз на 2026 рік передбачає подальше уповільнення зростання ВВП, скорочення інвестиційної активності та реальну загрозу технічної рецесії.

