logo_ukra

BTC/USD

82630

ETH/USD

2493.19

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Чи готова РФ до завершення війни з Україною: Кремль розкрив деталі розмови Путіна та Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи готова РФ до завершення війни з Україною: Кремль розкрив деталі розмови Путіна та Трампа

За версією Кремля, російський лідер відкинув перспективу поновлення переговорів щодо України і заявив про намір продовжувати війну до досягнення поставленої мети

10 жовтня 2026, 07:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Володимир Путін не має наміру відновлювати мирні переговори щодо України і збирається продовжувати бойові дії до виконання заявлених Москвою завдань. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, коментуючи телефонну розмову Путіна із президентом США Дональдом Трампом.

Чи готова РФ до завершення війни з Україною: Кремль розкрив деталі розмови Путіна та Трампа

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За словами Ушакова, бесіда тривала близько півтори години. Американський лідер, як стверджує представник Кремля, привітав Путіна з днем народження, побажав йому успіхів та благополуччя, а також передав привіт від першої леді США.

Путін, у свою чергу, подякував Трампу за увагу до діалогу з Москвою, проте, згідно з викладом Ушакова, дав зрозуміти, що позиція Росії щодо війни проти України залишається незмінною.

Помічник російського президента також повідомив, що Путін відкинув можливість поновлення мирних переговорів. При цьому російський лідер звинувачував Україну у спробах зірвати вибори в Росії та переконував американського колегу, що український спротив нібито не має перспектив. Твердження про ситуацію на фронті походять від російської сторони і не є незалежною оцінкою.

За словами Ушакова, Трамп наказав передати українській стороні отримані від Москви сигнали. Зміст цих послань помічник президента не розкрив.

Сторони також обговорили роботу каналів зв'язку, зокрема, по лінії спецслужб, та можливу зустріч на саміті АТЕС. Вона відбудеться, якщо обидва лідери візьмуть участь у заході.

Окремо Ушаков зазначив, що співрозмовники не поспішали до завершення розмови. Однак за дипломатичними люб'язностями поки не проглядається конкретного прориву: публічно озвучена позиція Путіна не свідчить про готовність Москви відмовитись від продовження війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що сталося під час останньої розмови Трампа та Путіна: з чим тепер змушена змиритися Україна.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини