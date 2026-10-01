Чому Кремль раптово приховав дані про НПЗ: які заводи важливо зупинити у нуль

Кремль різко обмежив доступ до інформації про російську нафтогазову галузь. Відповідний указ Володимир Путін підписав 28 вересня. Нові правила охоплюють широкий спектр даних – від обсягів видобутку та переробки нафти до інформації про покупців, продавців, перевізників, маршрути та операції з паливом. Чому Кремль раптово приховав дані про НПЗ? Які чотири НПЗ Росії важливо зупинити Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Україна суттєво збільшила дальність ударів

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло зазначив, що Україна продовжує систематично знищувати критично важливу інфраструктуру противника. Диктатор Путін навіть підписав указ, яким заборонив поширювати дані щодо обсягів переробки та виробництва на НПЗ.

За його словами, Сили оборони вже завдали удару по приблизно 45% проектної потужності російської нафтопереробки. Ворогу не вдається захистити свою стратегічно важливу галузь.

Експерт зазначив, що лише за останні п'ять днів українські сили завдали ударів як по нафтобазах, так і по нафтопереробних заводах. Такі атаки відбуваються настільки часто, що про них не завжди активно повідомляють ЗМІ.

"Вони постійно перебувають у пошкодженому стані. Росіяни намагаються їх поновити. І через якийсь час туди знову прилітають українські дрони", – сказав Жмайло.

Він уточнив, що Україна також суттєво збільшила дальність ударів. Вже зафіксовано поразки на відстані понад 3000 кілометрів за допомогою вдосконалених далекобійних безпілотників. Все це "підігріває" паливну кризу, яка місцями загострюється в РФ.

"У російських регіонах час від часу все одно виникають черги за бензином. Це дуже вплинуло цього літа і на агросектор РФ, де фіксується падіння приблизно на 30%. У поєднанні з нашою операцією в Чорному та Азовському морях це призвело до серйозних втрат для ворога", — наголосив Жмайло.

Потрібно бити по ключових НПЗ супротивника

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що сьогодні ВСУ слід зосередитися на НПЗ у південно-східній частині країни. За його словами, там розташовано кілька важливих нафтопереробних заводів противника: "Слов'янський", "Ільський", "Афіпський", "Новошахтинський". Раніше вони вже попадали під удар.

"Ці чотири заводи необхідно зупинити в нуль, тому що вони переважно постачають російську армію дизельним паливом та бензином. Наступ триває у напрямку Донбасу, Запорізького та Херсонського фронтів через Тамань", – озвучив Світан.

Він підкреслив, що атаки саме на ці об'єкти наразі є вкрай важливими, такі цілі мають бути у пріоритеті. Аналізуючи удар Сил оборони по НПЗ "Танеко" у Нижньокамську (Татарстан), військовий експерт зазначив, що там розташовано загалом 3 заводи, тому є ще куди завдавати ударів.

"Не слід забувати, що через Нижньокамськ проходить ще "Алабуга". Нам важливо дістатися і до неї, але вона зараз закрита щільним кільцем ППО", – резюмував Світан.

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