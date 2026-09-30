Чому Путін взявся шантажувати Європу: яку пастку він готує

Поки що в Білому домі Дональд Трамп Путін не так гостро критикує США. Тепер для Кремля є головний ворог РФ Європа. Чому Путін взявся шантажувати Європу? Видання "Коментарі" розбиралося з цього питання, вивчивши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Путін хоче залякати Захід

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло зазначив, що протягом останніх місяців у Європі неодноразово фіксувалися прольоти "невідомих" дронів. Також зростає кількість диверсій на залізниці та кібератак. Росія посилює тиск на Європу, але жорсткої відповіді не отримує.

За його словами, буквально нещодавно російський реактивний дрон упав неподалік пункту пропуску Ягодин, розташованого біля кордону з Польщею. Там також оголосили повітряну тривогу та навіть підняли авіацію.

Як наголосив Жмайло, порушення повітряного простору країн Європи є частиною спланованої стратегії Кремля щодо залякування Заходу. Кремль постійно шукає реакцію країн НАТО на такі інциденти.

Водночас, за даними ЗМІ, Кремль готує й інші провокації, зокрема кібератаки, пошкодження кабелів та можливі атаки дронами з кораблів у Середземному морі Іспанією, Італією та Францією.

"Усі ці дії нині несуть одне посилання, якого хоче досягти Москва. Відмовтеся від підтримки України. Припиніть вкладати сюди гроші та відправляти військову допомогу", – наголосив Дмитро Жмайло.

Кремль уже веде гібридну війну проти Європи

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакичук заявив в ефірі Radio NV, що російський диктатор Володимир Путін веде гібридну війну проти Європи, прикладом такої війни стала анексія Криму.

"Була заява Путіна, що Росії нема чого ділити з Європою, все розділили за підсумками Другої світової війни. А я нагадаю: за підсумками Другої світової війни зона впливу та контролю Радянського Союзу тяглася до Східної Німеччини. Ось тонкий натяк на те, що справа не в Україні", – сказав він.

На думку експерта, російський диктатор веде гібридну війну проти Європи.

"Суть гібридної війни полягає не в тому, як її розуміють європейці. Європейці досі вважають гібридною війною ситуацію, коли робляться якісь допорогові дії — це ще не війна, це гібридна війна, а ось як тільки почнеться справжня війна, тоді й почнеться. Але, за словами Герасимова, суть що з ним ведуть війну, до того моменту, коли йому вже настав час капітулювати, коли він програв війну", – пояснив Лакійчук.

Експерт наголосив, що кримський випадок був прикладом саме такої гібридної війни.

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