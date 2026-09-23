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«Цілі СВО будуть досягнуті»: Путін виступив із заявами після виборів

«Залякати Росію неможливо»: Путін пов'язав рекордну явку на виборах із підтримкою війни проти України

23 вересня 2026, 16:23
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Недилько Ксения

Очільник Кремля Володимир Путин виступив із низкою заяв за підсумками завершення виборчої кампанії в Росії. У своїй промові він зосередився на подяках виборцям та спробах пов'язати високу відвідуваність дільниць із підтримкою агресивної політики держави.

«Цілі СВО будуть досягнуті»: Путін виступив із заявами після виборів

Володимир Путін

Насамперед російський диктатор висловив вдячність населенню за високу залученість до виборчого процесу. При цьому він згадав про зовнішній тиск, який нібито мав завадити проведенню голосування.

"Противник намагався перешкодити провести вибори", — стверджує Путін, намагаючись трактувати високу відвідуваність як прояв стійкості. Проте, на його думку, "черги на виборчих дільницях говорять, що залякати Росію неможливо".

Він також переконаний, що високі статистичні показники голосування свідчать про солідарність суспільства з діями керівництва. За його словами, "рекордна явка людей на вибори свідчить про те, що громадяни підтримують зусилля влади щодо зміцнення країни".

Окрему увагу у своїй промові глава РФ приділив учасникам так званої "СВО", пов'язавши результати волевиявлення безпосередньо з військовими діями.

"Це голосування за вас", — заявив Путін у своєму зверненні до військовослужбовців армії окупантів. Він додав, що таким чином "люди вірять вам, вірять у перемогу".

Наприкінці свого виступу глава Кремля закликав чиновників та командування "зробити все, щоб виправдати надану людьми довіру". Крім того, він вкотре повторив стандартний пропагандистський наратив, висловивши повну впевненість у тому, що "всі цілі СВО будуть досягнуті".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі наразі не бачать жодних підстав для початку мирного врегулювання ситуації в Україні. Попри це, Москва нібито залишається готовою до діалогу.



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