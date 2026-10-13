logo_ukra

BTC/USD

83524

ETH/USD

2511.09

USD/UAH

44.96

EUR/UAH

50.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Дизельні послаблення США: Кремль відповів, чи це може призвести до миру в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Дизельні послаблення США: Кремль відповів, чи це може призвести до миру в Україні

Дмитро Пєсков не побачив прямого зв'язку між американським рішенням щодо російського дизельного палива та позицією Москви на переговорах

13 жовтня 2026, 13:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Кремлі не вважають, що рішення США щодо послаблення санкційних обмежень на російське дизельне паливо прямо визначає позицію Москви щодо переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Дизельні послаблення США: Кремль відповів, чи це може призвести до миру в Україні

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За його словами, між американськими рішеннями в енергетичній сфері та переговорною позицією Росії немає прямого взаємозв'язку. Таким чином, у Москві не підтвердили, що надане Вашингтоном послаблення має автоматично призвести до зміни підходу Кремля до дипломатичного процесу.

Водночас Пєсков звернув увагу на можливу реакцію європейських країн. За його оцінкою, намір Євросоюзу ввести санкції проти Росії у відповідь на рішення США щодо дизельного палива може ускладнити досягнення домовленостей між Москвою та Вашингтоном.

Ситуація демонструє розбіжності у підходах західних союзників до санкційної політики. Рішення США щодо російського палива можуть стати предметом додаткових розбіжностей із європейськими державами, які продовжують обговорювати обмеження проти Росії.

При цьому заява Кремля не означає, що між Москвою та Вашингтоном вже досягнуто конкретних домовленостей щодо енергетики чи врегулювання війни. Пєсков не розкрив, які саме угоди можуть опинитися під загрозою у разі запровадження нових європейських обмежень.

Не уточнюється і те, які кроки у відповідь могла б зробити Росія, якщо ЄС реалізує заявлені наміри. Тому поки що йдеться про попередження можливих дипломатичних наслідків, а не про підтверджений зрив переговорів.

Питання про санкції залишається частиною ширшої дискусії щодо подальших відносин США, Європи та Росії. Наскільки розбіжності навколо дизельного палива вплинуть на переговорний процес, залежатиме від подальших рішень сторін та змісту домовленостей, що обговорюються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль відреагував на новий мирний план США та Європи щодо України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини