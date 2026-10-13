Дизельні послаблення США: Кремль відповів, чи це може призвести до миру в Україні

У Кремлі не вважають, що рішення США щодо послаблення санкційних обмежень на російське дизельне паливо прямо визначає позицію Москви щодо переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За його словами, між американськими рішеннями в енергетичній сфері та переговорною позицією Росії немає прямого взаємозв'язку. Таким чином, у Москві не підтвердили, що надане Вашингтоном послаблення має автоматично призвести до зміни підходу Кремля до дипломатичного процесу.

Водночас Пєсков звернув увагу на можливу реакцію європейських країн. За його оцінкою, намір Євросоюзу ввести санкції проти Росії у відповідь на рішення США щодо дизельного палива може ускладнити досягнення домовленостей між Москвою та Вашингтоном.

Ситуація демонструє розбіжності у підходах західних союзників до санкційної політики. Рішення США щодо російського палива можуть стати предметом додаткових розбіжностей із європейськими державами, які продовжують обговорювати обмеження проти Росії.

При цьому заява Кремля не означає, що між Москвою та Вашингтоном вже досягнуто конкретних домовленостей щодо енергетики чи врегулювання війни. Пєсков не розкрив, які саме угоди можуть опинитися під загрозою у разі запровадження нових європейських обмежень.

Не уточнюється і те, які кроки у відповідь могла б зробити Росія, якщо ЄС реалізує заявлені наміри. Тому поки що йдеться про попередження можливих дипломатичних наслідків, а не про підтверджений зрив переговорів.

Питання про санкції залишається частиною ширшої дискусії щодо подальших відносин США, Європи та Росії. Наскільки розбіжності навколо дизельного палива вплинуть на переговорний процес, залежатиме від подальших рішень сторін та змісту домовленостей, що обговорюються.

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