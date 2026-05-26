Добрий і злий поліцейський: розкрито шокуючу тактику Путіна на переговорах

Колишній посол Німеччини в Москві Рюдіґер фон Фріч заявив, що Володимир Путін під час міжнародних переговорів застосовує продумані маніпулятивні прийоми, які дозволяють йому змінювати тональність спілкування — від демонстративної ввічливості до різкої агресії.

За даними подкасту Bild, дипломат працював у Росії з періоду анексії Криму і до 2019 року та неодноразово спостерігав подібні методи під час контактів із представниками російського керівництва.

Фон Фріч зазначає, що особливо показовими були зустрічі з участю Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, де, за його словами, використовувалися чітко відпрацьовані сценарії впливу.

Одним із таких підходів він називає модель "доброго і злого поліцейського". У цій схемі Лавров часто виступає у ролі жорсткого переговірника, який формує аргументацію через перекладання відповідальності на іншу сторону. Дипломат пояснює це як "інверсію провини", коли дії Росії подаються як вимушена реакція на кроки інших держав.

"Коли я щось накоїв, я переконую тебе, що це ти винен… НАТО розширилося — ось ми й змушені захищатися", — описує фон Фріч логіку таких аргументів.

Після цього, за його спостереженнями, Путін часто змінює стиль поведінки, переходячи до спокійної та доброзичливої манери спілкування. Однак, як підкреслює дипломат, цей контраст може бути оманливим і використовуватися як елемент психологічного впливу.

"Під цією оболонкою ховається прихована агресія… Він раптово дістає кинджал і завдає удару", — зазначає фон Фріч, описуючи різку зміну риторики.

Окрему увагу експосол звертає на те, що російський лідер часто демонструє глибоке знання деталей внутрішньої політики інших країн. Йдеться про конкретні цифри, соціальні показники та економічні дані, які Путін використовує під час дискусій для створення ефекту обізнаності та тиску на співрозмовника.

За словами дипломата, така поінформованість формує відчуття дисбалансу в переговорах.

"Він знає про тебе більше, ніж ти думаєш", — підсумовує фон Фріч.

