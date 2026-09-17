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Є всі ознаки: названо шокуючу причину, чому Путін не дочекається нових виборів у Держдуму

Епоха Путіна при владі в Росії може наближатися до завершення

17 вересня 2026, 08:55
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Клименко Елена

18 вересня у Росії стартують вибори до Державної думи, які триватимуть три дні. Ця кампанія може виявитися особливо важливою для політичного майбутнього Володимира Путіна. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припускає, що нинішні парламентські вибори потенційно можуть стати останніми за час його перебування при владі.

Є всі ознаки: названо шокуючу причину, чому Путін не дочекається нових виборів у Держдуму

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За оцінкою Коваленка, ймовірність такого розвитку подій зараз можна оцінювати як "50 на 50". Він порівняв нинішню ситуацію з попередніми виборами до Держдуми, коли, на його думку, передумов для швидкого завершення правління Путіна практично не було.

"Кінець так швидко не настає. Зараз же — 50 на 50, бо вже є ознаки того, що нинішні вибори до Держдуми РФ стануть останніми в кар'єрі диктатора Путіна", — заявив Коваленко.

Водночас виборча кампанія проходить на тлі подальшого посилення провоєнного курсу Кремля. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Путін намагається представити голосування 18–20 вересня фактично як підтвердження суспільної підтримки війни проти України. Кремль також пов'язує "Єдину Росію" з продовженням війни, а перемогу партії може використати для демонстрації нібито широкої підтримки своєї політики.

Портал "Коментарі" вже писав, що кінець 2026 року та початок 2027-го можуть принести Україні нове загострення на фронті. Після виборів до Держдуми РФ Кремль може піти на нову хвилю мобілізації, а отриманий людський ресурс використати для посилення штурмів або відкриття нового напрямку бойових дій. Такий прогноз озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.



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