У Російській Федерації стрімко погіршується ситуація з поширенням вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Хвороба офіційно перестала бути проблемою лише маргіналізованих груп і вражає звичайних громадян на загальнодержавному рівні.

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Масштаби інфікування досягли критичної позначки у понад двох десятках суб'єктів федерації.

"У 27 регіонах РФ епідемія ВІЛ перейшла в генералізовану стадію — інфекція поширюється не лише серед груп ризику, а й серед широких верств населення", — зазначають журналісти "Независимой газеты" з посиланням на офіційні звіти Росспоживнагляду.

Найбільш загрозливі показники демонструють три промислові регіони країни. Наразі "у Кемеровській, Іркутській та Свердловській областях ВІЛ мають понад 2% жителів".

Особливо вразливою до смертоносного вірусу виявилася категорія працездатних громадян середнього віку, де фіксується аномально високий рівень поширення. Медична статистика свідчить, що "серед чоловіків віком 40–50 років інфіковані понад 3%". Ситуація ускладнюється хронічним браком ефективного лікування та антиретровірусної терапії. Державна система охорони здоров'я країни-агресорки не здатна забезпечити контроль над хворобою, через що "лише половина людей із ВІЛ у РФ мають пригнічене вірусне навантаження". Наслідком цього є колосальна смертність у федерації, адже "щороку від ВІЛ помирають 30–34 тисячі росіян".

Паралельно з цим у російській медичній сфері розгорівся внутрішній скандал, пов'язаний із халатністю персоналу та недотриманням санітарних норм у шпиталях. Інфекцію почали підхоплювати безпосередньо під час лікувальних процедур.

"У російських лікарнях також зафіксували рекордну за 15 років кількість заражень через кров", — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі правоохоронці та епідеміологи "розслідують 11 осередків інфікування у десяти регіонах", намагаючись зупинити внутрішньолікарняне розповсюдження вірусу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Московській області Російської Федерації зафіксували ймовірний спалах мавпячої віспи.