Європа опиниться під ковпаком: Росія розпочала будівництво надважливого об'єкту

Росія розширює радіолокаційні можливості в Калінінградській області, де, судячи з супутникових знімків, зводиться великий об'єкт, імовірно пов'язаний із загоризонтною станцією радіолокації. Як повідомляє The Times, споруда знаходиться неподалік Гвардійська, поблизу кордонів Польщі та Литви.

Калінінград. Фото: з відкритих джерел

На знімках, опублікованих фінською компанією ICEYE, видно три протяжні антенні масиви довжиною понад 500 метрів кожен. За попередніми оцінками, дальність такої системи, залежно від її характеристик, може становити від 900 до 3000 кілометрів. Це потенційно дозволяє відстежувати активність значної частини Європи, включаючи Великобританію.

Загоризонтні радари відрізняються від звичайних станцій тим, що використовують особливості поширення радіохвиль, що дозволяють виявляти об'єкти за межами прямої видимості. Такі комплекси можуть відігравати важливу роль у спостереженні за повітряною обстановкою та ранньому попередженні про потенційні загрози. Проте точні характеристики об'єкта, що будується, і його готовність до роботи в публікації не підтверджуються.

Калінінградська область давно має стратегічне значення для Росії завдяки розташуванню між країнами НАТО. Регіон також неодноразово ставав джерелом перешкод супутникової навігації GPS, які останніми роками торкалися морського та повітряного сполучення в Північно-Східній Європі.

Додаткове занепокоєння сусідніх держав викликає розміщення у регіоні російських військових систем. За даними The Times, джерела в Польщі та Литві припускають, що Москва могла розпочати перекидання ядерних боєголовок у Калінінградську область. Незалежне підтвердження цієї інформації у наведених матеріалах не надано.

НАТО також має власні загоризонтні радіолокаційні комплекси. Серед згаданих систем – британські Pluto I та II на Кіпрі та французький комплекс Nostradamus недалеко від Парижа.

Якщо російський об'єкт справді призначений для загоризонтного спостереження, може посилити можливості Москви з відстеження військової активності у Європі. Але без офіційних даних про призначення, технічні характеристики та стадії будівництва оцінювати реальні можливості нової станції поки що передчасно.

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