У Кремлі заявили про намір продовжити діалог із Фінляндією та Норвегією, адже саме Європа ініціювала цей діалог, і він може продовжуватися ще дуже довго, не приносячи жодних результатів. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що домовленість про подальші контакти вже існує, проте конкретних термінів можливих зустрічей на найвищому рівні поки що не оголошено.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання про перспективи переговорів із керівниками двох північноєвропейських держав, представник Кремля зазначив: "Ми домовилися, що розмова буде продовжена".

Пєсков також пояснив, чому Москва вважає такі контакти важливими. За його словами, Фінляндія та Норвегія є сусідами Росії, а тому збереження каналів спілкування відповідає інтересам сторін. Російський представник наголосив, що появу політиків, готових до діалогу, слід підтримувати.

"Якщо з'являються державні діячі, які розуміють необхідність діалогу, це потрібно підтримувати", — заявив Пєсков.

При цьому представник Кремля не уточнив, хто саме виступив ініціатором продовження розмови, які питання можуть обговорюватись та на якому рівні передбачається вести подальші контакти. Не названо і можливих дат зустрічей.

Заява прозвучала на тлі складних відносин Росії із північноєвропейськими країнами. Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році, а Норвегія є одним із засновників альянсу. Питання безпеки та відносини Москви із західними державами залишаються важливою частиною регіонального порядку денного.

Поки що слова Пєскова свідчать про готовність Кремля зберігати можливість дипломатичного спілкування, але не підтверджують підготовку конкретної зустрічі. Чи буде заявлений діалог підкріплений практичними кроками та чи призведе він до зміни відносин, російська сторона не уточнила.

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