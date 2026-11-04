У Кремлі розраховують, що президент США Дональд Трамп продовжуватиме зусилля для врегулювання війни Росії проти України, незважаючи на результати проміжних виборів до американського Конгресу. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію журналісту Life Олександру Юнашеву.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Москва щиро сподівається, що американський лідер не відмовиться від своїх миротворчих ініціатив після зміни розстановки сил у законодавчій владі США.

Заява представника Кремля пролунала на тлі політичних змін у Вашингтоні. Підсумки проміжних виборів можуть вплинути на можливості адміністрації Трампа проводити свою внутрішню та зовнішню політику, оскільки Конгрес відіграє важливу роль у ухваленні бюджетних рішень та затвердженні законодавчих ініціатив.

У Москві, судячи з заяви Пєскова, зацікавлені в тому, щоб президент США і надалі залишався залученим до переговорних зусиль щодо України. При цьому речник Путіна не уточнив, яких саме кроків Кремль очікує від американської адміністрації і на яких умовах Росія готова обговорювати можливе врегулювання.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна, США та Росія готуються до нового раунду тристоронніх переговорів, який заплановано на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Проте кандидатура глави російської делегації вже викликала питання у аналітиків: Кремль знову призначив головним переговорником Володимира Мединського.



