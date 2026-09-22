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Недилько Ксения
Всередині зазвичай монолітної та підконтрольної Кремлю російської системної опозиції почали прориватися серйозні прояви невдоволення чинним геополітичним та економічним вектором розвитку держави. Під час публічного виступу перед пресою багаторічний очільник фракції КПРФ Геннадій Зюганов озвучив низку тривожних для чинної російської влади висновків.
Геннадій Зюганов
Головний комуніст країни-агресорки відкрито визнав, що затяжні бойові дії виснажують ресурси держави та ведуть її у глухий кут.
Окрему увагу у своїй промові Зюганов приділив критичному провалу Росії у сфері високих технологій та загальній деградації фінансової системи, яка підживлює лише найбагатші верстви населення.
Наостанок лідер КПРФ торкнувся найбільш забороненої теми російського політикуму — легітивності оновленого складу парламенту. Він фактично визнав, що результати голосування були грубо сфальсифіковані урядовими структурами за допомогою брудних технологій минулого. За словами Зюганова, під час проведення виборчої кампанії в Росії знову яскраво проявилися ті деструктивні тенденції, які прийшли безпосередньо з "лихих 90-х", і допускати повторення подібного свавілля у майбутньому категорично не можна.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що новообрані депутати Держдуми РФ вимагають від Бєлоусова відвести війська з Лиманського напрямку.