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Головний комуніст РФ Зюганов розкритикував війну Путіна та заявив про фальсифікацію виборів

Критика Кремля зсередини системи: Геннадій Зюганов заявив про повернення «лихих 90-х» під час виборчої кампанії в РФ

22 вересня 2026, 16:22
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Недилько Ксения

Всередині зазвичай монолітної та підконтрольної Кремлю російської системної опозиції почали прориватися серйозні прояви невдоволення чинним геополітичним та економічним вектором розвитку держави. Під час публічного виступу перед пресою багаторічний очільник фракції КПРФ Геннадій Зюганов озвучив низку тривожних для чинної російської влади висновків.

Головний комуніст РФ Зюганов розкритикував війну Путіна та заявив про фальсифікацію виборів

Геннадій Зюганов

Головний комуніст країни-агресорки відкрито визнав, що затяжні бойові дії виснажують ресурси держави та ведуть її у глухий кут.

"Якщо не зміниться курс і далі продовжиться ця виснажлива війна, усі програють, — безальтернативно оголосив глава КПРФ Геннадій Зюганов, пророкуючи катастрофічні наслідки для путінського режиму у разі збереження поточної стратегії. Пропонуючи власну ідеологічну альтернативу для утримання стабільності, політик додав: — Без лівоцентристського повороту, без повороту до справедливості, дружби та соціалізму закріпити цю перемогу просто немає чим".

Окрему увагу у своїй промові Зюганов приділив критичному провалу Росії у сфері високих технологій та загальній деградації фінансової системи, яка підживлює лише найбагатші верстви населення.

"Світ іде вперед зі швидкістю, що перевалила за 3–4%, а ми протягом 15 років маємо лише 1%, і це є абсолютно неприпустимим, — поскаржився російський депутат на катастрофічне технологічне відставання РФ, нагадавши про невиконані обіцянки Кремля. Посадовець підкреслив глибинний розкол у суспільстві: — Президент у своєму посланні строго поставив завдання щодо світових темпів та новітніх технологій, але ми за 20 років навіть власний телефон зробити не спромоглися! Суспільство важко згуртувати, коли за роки війни олігархія збільшилася зі 105 до 155 осіб, зосередивши у своїх кишенях 700 мільярдів доларів — більше, ніж весь бюджет країни. При цьому вони не хочуть брати участь у перемозі, платити нормальні податки та вкладатися".

Наостанок лідер КПРФ торкнувся найбільш забороненої теми російського політикуму — легітивності оновленого складу парламенту. Він фактично визнав, що результати голосування були грубо сфальсифіковані урядовими структурами за допомогою брудних технологій минулого. За словами Зюганова, під час проведення виборчої кампанії в Росії знову яскраво проявилися ті деструктивні тенденції, які прийшли безпосередньо з "лихих 90-х", і допускати повторення подібного свавілля у майбутньому категорично не можна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що новообрані депутати Держдуми РФ вимагають від Бєлоусова відвести війська з Лиманського напрямку.



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