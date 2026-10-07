Коли москвичі можуть вийти проти Путіна: Гордон зробив несподіваний прогноз

Днями в Москві провели мітинг, під час якого почали кричати “Долой царя”. Звісно це не прямий заклик до повалення Путіна. Однак протести проти лідера РФ можуть спалахнути будь-якої миті.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон допускає, що кричати на масових протестах у Москві “долой Путина” можуть уже завтра.

“Це може статися через місяць, через 2 роки чи 3 роки і може статися ніколи. Це така слизька тема і якась тонка, вибухонебезпечна. Це може спровокувати все, що завгодно”, — зауважив Гордон.

Причиною невдоволення містян, за його словами, можуть стати черги за бензином, спалах чуми, відключення світла.

"Все, що завгодно може спровокувати москвичів на мітинги в центрі міста. Я абсолютно вірю, що це може статися. У Москві може. Там живуть нелякані ще люди в масі своїй. Москва — це місто середнього класу. У Росії середнього класу немає, а в Москві є. І потенційні протестні настрої серед москвичів вони живучі, просто зараз задавлені страхом. Потрібен якийсь тригер”, — пояснив він.

Гордон підсумував, що буде тригер і люди можуть вийти, при цьому зазначив, що це не обов'язково станеться, однак можливо.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії в черговий раз заговорили про ядерну зброю — на її застосування натякав лідер РФ Володимир Путін у своїй промові на Валдаї. Також в мережі інтернет ширилась новина про бункер на Уралі, звідки можна керувати ядерним арсеналом.

Журналіст Дмитро Гордон пояснив, що такі погрози видають повну слабкість Путіна, адже “сильні люди за ядерну зброю не хапаються”.



