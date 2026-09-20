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Коли помре Путін: штучний інтелект спрогнозував можливий рік смерті диктатора

Штучний інтелект спрогнозував рік смерті Путіна. Що відповіли ChatGPT, Grok, Claude та Gemini.

20 вересня 2026, 20:00
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Slava Kot

Ймовірно кожен українець ставить собі запитання, коли помре Путін. Щоб на нього відповісти, портал "Коментарі" переадресував питання про смерть російського диктатора кільком популярним моделям штучного інтелекту та порівняв їхні відповіді.

Коли помре Путін: штучний інтелект спрогнозував можливий рік смерті диктатора

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Єдиного прогнозу щодо смерті Путіна у штучного інтелекту немає. Частина моделей відмовилася оцінювати дату смерті конкретної живої людини, тоді як інші погодилися на умовний статистичний сценарій.

Коли помре Путін: прогноз ChatGPT

ChatGPT не назвав конкретної дати можливої смерті Путіна. Однак у відповідь ШІ навів умовну межу можливої кончини очільника Кремля.

"Якщо робити суто статистичну оцінку, найбільш реалістичним є припущення, що Путін може прожити ще кілька років і померти у віці близько 80 років. Тобто умовне "вікно" можна визначити як 2030–2035 роки", — прогнозує ШІ.

Прогноз на смерть Путіна від Grok

Grok назвав ширший часовий проміжок можливої смерті Путіна. У відповіді модель ШІ спираючись на на вік російського диктатора, стиль життя та загальні демографічні припущення, припустила, що Путін може померти у віці 80-85 років.

"У людей з таким рівнем стресу, секретності і ймовірно хронічними проблемами здоров’я середня "межа" часто проходить десь у районі 80–85 років. У нього якісне медичне обслуговування та жорсткий контроль інформації. Це може додати кілька років порівняно зі звичайною людиною. Разом з тим вік, постійна напруга, можливі вже існуючі захворювання роблять період після 80 років суттєво ризикованішим. Тому "солодка зона" для природного закінчення — приблизно 2033–2037, найімовірніше вікно: осінь 2034 – весна 2036", — пише Grok.

Claude та Gemini відмовилися відповідати

У відповідь на питання, коли помре Путін, Claude заявив, що не буде прогнозувати точну дату смерті конкретної живої людини. Gemini також відмовився генерувати подібний прогноз, пославшись на правила безпеки та етичні обмеження.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Борис Джонсон спрогнозував, як і коли помре Путін.

Також "Коментарі" писали, що Ванга передбачила точний рік смерті Путіна.



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