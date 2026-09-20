Коли помре Путін: штучний інтелект спрогнозував можливий рік смерті диктатора

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Slava Kot
Ймовірно кожен українець ставить собі запитання, коли помре Путін. Щоб на нього відповісти, портал "Коментарі" переадресував питання про смерть російського диктатора кільком популярним моделям штучного інтелекту та порівняв їхні відповіді.
Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Єдиного прогнозу щодо смерті Путіна у штучного інтелекту немає. Частина моделей відмовилася оцінювати дату смерті конкретної живої людини, тоді як інші погодилися на умовний статистичний сценарій.
ChatGPT не назвав конкретної дати можливої смерті Путіна. Однак у відповідь ШІ навів умовну межу можливої кончини очільника Кремля.
Grok назвав ширший часовий проміжок можливої смерті Путіна. У відповіді модель ШІ спираючись на на вік російського диктатора, стиль життя та загальні демографічні припущення, припустила, що Путін може померти у віці 80-85 років.
У відповідь на питання, коли помре Путін, Claude заявив, що не буде прогнозувати точну дату смерті конкретної живої людини. Gemini також відмовився генерувати подібний прогноз, пославшись на правила безпеки та етичні обмеження.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Борис Джонсон спрогнозував, як і коли помре Путін.
Також "Коментарі" писали, що Ванга передбачила точний рік смерті Путіна.