Кремль чекає на Віткоффа: які сигнали Путін хоче отримати від США по Україні

У Кремлі розраховують найближчим часом організувати зустріч президента Росії Володимира Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Уіткоффом. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи можливість візиту американського представника після переговорів щодо України в Норвегії.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Ми сподіваємося, що вже найближчим часом вдасться організувати зустріч", — повідомив представник Кремля.

За словами Пєскова, можливі переговори дозволять американській стороні поінформувати Путіна про результати контактів з українськими та європейськими представниками. Крім того, Москва розраховує продовжити обмін позиціями з Вашингтоном щодо питань, які сторони вважають важливими.

Пєсков заявив, що Росія високо оцінює посередницькі зусилля США та розглядає подібні контакти як своєчасні та змістовні. При цьому він не назвав конкретну дату передбачуваної зустрічі і не розкрив які саме питання можуть стати головними темами обговорення.

Візит Уіткоффа може стати черговим етапом дипломатичних контактів між Москвою і Вашингтоном на тлі розбіжностей навколо завершення війни в Україні. Для Кремля зустріч також відкриває можливість безпосередньо отримати оцінку американською стороною переговорів із Києвом та європейськими державами.

Однак сам факт готовності до нових контактів ще не свідчить про зближення позицій чи наявність узгодженого плану врегулювання. Сторони поки що публічно не представили домовленостей, які гарантували б просування до припинення бойових дій.

Заява Пєскова показує, що Москва зацікавлена у продовженні діалогу з адміністрацією Дональда Трампа. Тепер ключове питання – чи приведуть нові переговори до конкретних рішень щодо України, чи залишаться обміном сигналами між двома столицями.

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