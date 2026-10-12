Кремль хоче, щоб російську мову знали в усьому світі: у яких країнах тепер її почнуть вивчати

Російську мову почнуть викладати з шостого класу у низці шкіл Центральноафриканської Республіки. Про це повідомило Міністерство освіти країни. Нововведення розширить перелік іноземних мов, доступних школярам, стане черговим кроком у розвитку освітніх контактів з Росією.

Школи Центральноафриканської Республіки. Фото: з відкритих джерел

Згідно з опублікованою інформацією, вивчення російської мови планується організувати в окремих навчальних закладах. При цьому подробиці програми, кількість шкіл, які візьмуть участь в ініціативі, та терміни її повноцінного впровадження наразі не уточнюються.

Центральноафриканська Республіка останніми роками зміцнює відносини з Москвою у різних сферах, включаючи політику, безпеку та гуманітарну співпрацю. На цьому тлі розширення викладання російської може розглядатися як частина ширшого зближення двох держав.

Вивчення іноземної мови у шкільництві здатне відкрити учням додаткові освітні можливості. Зокрема, воно може полегшити подальше навчання за програмами міжнародного обміну, знайомство з російськомовною літературою та отримання інформації із джерел російською мовою.

Водночас практичний ефект ініціативи залежатиме від того, наскільки широко її буде реалізовано. Для оцінки масштабів змін необхідні відомості про кількість шкіл, що беруть участь, підготовку викладачів, навчальні матеріали та фінансування програми.

Поки що йдеться про викладання російської мови лише у низці шкіл, тому говорити про її масове впровадження у всій освітній системі країни передчасно.

Рішення привертає увагу і з політичного погляду. У разі активізації міжнародних зв'язків Росії із низкою африканських держав освіту та культура стають додатковими інструментами зміцнення двосторонніх відносин.

Очікується, що подальші роз'яснення міністерства дозволять зрозуміти, наскільки масштабною стане програма та чи планується її розширення на інші навчальні заклади. Поки що залишається відкритим питання, чи стане російська мова факультативним предметом чи отримає більш стійке місце у шкільній програмі Центральноафриканської Республіки.

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