Чума в Росії може залишитися локальною проблемою, але за найгіршого розвитку подій здатна спричинити масштабну епідемію. Три моделі штучного інтелекту поділилися своїми сценаріями найгіршого розвитку подій та вказати терміни, коли буде катастрофа.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає головною небезпекою не фантастичний сценарій із масовою смертністю, а приховування проблеми, бюрократичну тяганину та паніку. За його прогнозом, якщо збудник пошириться через проблеми з протоколами безпеки, країна може зіткнутися з колапсом регіональної медицини.

Особливо небезпечним бот вважає швидке поширення інфекції із Сибіру до густонаселених регіонів. Від перших прихованих спалахів до моменту, коли приховувати ситуацію стане неможливо, може пройти кілька тижнів або один-два місяці. Водночас Gemini не прогнозує перетворення ситуації на масштабну пандемію та зазначає, що за належних заходів медична система здатна локалізувати подібні спалахи. Зауважує, головне, якщо Кремль не заважатиме міжнародним експертам рятувати ситуацію своєю політичною параноєю.

Чат-бот Copilot описує значно жорсткіший сценарій. За його оцінкою, слабка система охорони здоров’я, корупція та можливе приховування статистики можуть призвести до запізнілої реакції влади. Тоді хвороба почне швидко поширюватися у великих містах.

У такому випадку протягом кількох місяців — від осені до весни — можливі різке зростання смертності, перевантаження лікарень, дефіцит ліків і паніка. За пів року епідемія, на думку Copilot, може охопити більшість регіонів країни, вдарити по економіці та спричинити закриття підприємств і транспортних вузлів.

Найгірший прогноз цього чат-бота — соціальна криза зі зростанням безробіття, голодними бунтами та падінням довіри до влади. Орієнтовний термін — 6-9 місяців від початку неконтрольованого спалаху, після чого Росія може опинитися на межі гуманітарної катастрофи.

Чат-бот Grok відштовхується від історії зі смертю лаборантки протичумного інституту в Іркутську. За наведеним ним сценарієм, якщо йдеться про легеневу чуму і її почали приховувати, хвороба може перейти на контактних осіб.

Тоді в Сибіру можливі десятки важких випадків, паніка, дефіцит антибіотиків та перевантаження лікарень. Через переміщення людей спалах може дістатися великих міст. Економіка окремого регіону при цьому може фактично зупинитися.

Втім, Grok не прогнозує повернення середньовічної “чорної смерті”. За його оцінкою, чума сьогодні лікується антибіотиками, якщо допомогу надати вчасно. Перші вторинні випадки можуть з’явитися протягом одного-двох тижнів, пік напруги припаде на жовтень-листопад, а за адекватних заходів ситуацію можна взяти під контроль до кінця року.

Зазначає, що поки це більше історія страху і недовіри, ніж реальна епідемія. Але сам факт, що така підозра взагалі виникла і влада одразу почала все замовчувати, уже багато говорить.

Отже, усі три чат-боти сходяться в одному: найгірший сценарій пов’язаний із запізнілою реакцією, приховуванням інформації, поширенням інфекції та перевантаженням медицини. Але строки різняться кардинально: Gemini говорить про кілька тижнів або 1-2 місяці до розкриття масштабів проблеми, Grok — про пік у жовтні-листопаді та контроль до кінця року, а Copilot допускає розвиток кризи протягом 6-9 місяців із ризиком гуманітарної катастрофи.

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