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Кремль побачив шанс зламати Україну: до чого тут конфлікт між Трампом та Зеленським

У Росії сприймають загострення відносин Вашингтона та Києва як можливість домогтися поступок щодо Донбасу та розширити співпрацю зі США

21 жовтня 2026, 07:30
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Кравцев Сергей

Російське керівництво розраховує використати розбіжності між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським для посилення тиску на Київ. У Москві вважають, що охолодження відносин із Вашингтоном може послабити позиції України на переговорах і підвищити ймовірність поступок, зокрема щодо Донбасу. Про це пише The Washington Post.

Кремль побачив шанс зламати Україну: до чого тут конфлікт між Трампом та Зеленським

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, російські чиновники звернули увагу на низку рішень американської адміністрації після телефонної розмови Трампа з Володимиром Путіним. У Москві їх розглядають як ознаки зміни підходу Вашингтона до війни та можливостей для подальшого зближення зі США.

Серед подій, які могли зміцнити такі очікування, видання згадує пом'якшення обмежень, пов'язаних із постачанням російського дизельного палива на світовий ринок, відсутність нових масштабних санкційних заходів та посилення публічного тиску на українське керівництво. Україна також зіткнулася з обмеженнями доступу до важливих супутникових систем та затримками постачання ракет-перехоплювачів.

19 жовтня Трамп знову розкритикував Зеленського, заявивши, що Україні, можливо, слід змінити людину, яка веде переговори від її імені. Спеціальний представник Кремля Кирило Дмитрієв відреагував на заяву словами "Шах та мат". Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, у свою чергу, виступив із різкими оцінками здатності Києва продовжувати опір.

Проте інтерес Москви не обмежується питаннями війни. Російські представники розраховують також розширити економічну взаємодію з Вашингтоном. Дмитрієв повідомляв про обговорення інвестиційних проектів в Арктиці, енергетиці та сфері виробництва зрідженого природного газу.

За оцінками співрозмовників The Washington Post, для Кремля особливо важливим є політичний ефект можливого розколу між США та Україною. При цьому економічні поступки самі по собі не означають досягнення домовленостей щодо війни, а реальні перспективи співробітництва залежатимуть від подальших рішень обох сторін.

Таким чином, Москва намагається використати дипломатичну обстановку, що змінилася, одночасно для просування своїх вимог до Києва і пошуку нових можливостей для відносин з Вашингтоном.

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Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2026/10/20/russia-sensing-victory-cheers-trumps-latest-shift-against-ukraine/
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