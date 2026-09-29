Кремль різко змінив ставку у війні проти України: у США розкрили новий план Путіна

Росія, зіткнувшись із відсутністю суттєвого просування на фронті, коригує підхід до ведення війни проти України. Згідно з аналізом Інституту вивчення війни (ISW), Кремль все більше розраховує не на постійне просування сухопутних військ, а на масштабну кампанію далеких комбінованих ударів.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

У свіжому звіті ISW наголошується, що російські військові блогери фактично визнають статичність лінії фронту та закликають використовувати наявні ресурси для посилення ракетно-дронових атак. За оцінкою аналітиків, нова концепція може бути спрямована на те, щоб змусити Україну капітулювати протягом зимового періоду 2026-2027 років.

Особлива ставка робиться на реактивні безпілотники сімейства Герань. ISW зазначає, що Росія почала значно активніше застосовувати такі апарати ще з кінця квітня, поступово збільшуючи їхню частку в ударних групах. Торішнього серпня реактивні дрони становили близько 56% від використаних Росією далекобійних безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Москва має намір спрямувати близько $12 млрд на виробництво реактивних дронів і боєприпасів, що барражять.

Проте нова стратегія має вразливість: її реалізації Росії необхідно підтримувати високий темп запусків. Навіть російські джерела попереджають про значні економічні витрати тривалої кампанії.

Україна вже намагається позбавити Москву цієї переваги. За даними Зеленського, у вересні українська ППО перехопила понад 1500 із 2730 запущених Росією реактивних дронів – близько 55%. Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українські дрони-перехоплювачі вже проходять випробування у бойових умовах. За його словами, їхнє масове застосування може розпочатися в найближчі місяці.

Таким чином, майбутня зима може стати випробуванням вже не лише для фронту, а й для можливостей обох сторін проводити масштабну повітряну кампанію.

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