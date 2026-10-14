Кремль спробує скористатися дизельною угодою з Трампом: у США розкрили нюанс

Російська влада намагається заспокоїти населення на тлі новин про угоду зі США щодо постачання дизельного палива. У Кремлі запевняють, що експорт не призведе до дефіциту всередині країни, проте аналітики Інституту вивчення війни звертають увагу на ризики для російського ринку.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

Як зазначається у свіжому звіті ISW, віце-прем'єр та міністр економіки Росії Олександр Новак заявив, що постачання російського дизеля до США не вплинуть на ситуацію із забезпеченням паливом усередині РФ.

За оцінкою аналітиків, подібні заяви спрямовані насамперед на те, щоб запобігти занепокоєнню серед росіян. Побоювання пов'язані з тим, що цього літа в окремих регіонах країни вже виникали проблеми з доступністю палива.

Після публічних запевнень Новак провів нараду з профільними міністрами та представниками нафтових компаній. За підсумками зустрічі він доручив активізувати заходи, спрямовані на забезпечення достатнього постачання палива до російських регіонів.

Проте в ISW вважають, що зроблені кроки не знімають усіх питань. За оцінкою аналітиків, російське керівництво може віддати пріоритет виконанню зобов'язань перед США, розраховуючи використовувати домовленості щодо дизелю для просування власних інтересів у війні проти України.

Таким чином, за заявами про стабільність внутрішнього ринку може ховатися складніший розрахунок Москви. З одного боку, Кремлю необхідно демонструвати здатність забезпечувати населення паливом, з іншого боку – угода з Вашингтоном може мати для Росії політичне значення.

Поки російська влада обіцяє не допустити перебоїв, залишається відкритим питання, чи вистачить внутрішніх резервів для одночасного забезпечення регіонів та виконання експортних зобов'язань. При цьому висновок про можливий пріоритет постачання до США є оцінкою ISW, а не підтвердженим рішенням російського уряду.

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