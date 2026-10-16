У Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський нібито не готовий брати на себе відповідальність за мирне врегулювання. Про це повідомив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи підхід Києва до можливого завершення війни.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, у цьому питанні позиція Москви збігається з думкою президента США Дональда Трампа. Російська сторона стверджує, що українське керівництво не демонструє необхідної готовності до політичного вирішення конфлікту.

"Зеленський не хоче брати на себе відповідальність і виходити на мирне врегулювання", — заявив Дмитро Пєсков, виклавши позицію російського керівництва.

У Кремлі не уточнили, які конкретні дії українського президента вважають відмовою від переговорів та які умови Москва готова запропонувати для досягнення домовленостей. Тому заява Пєскова відображає насамперед політичну оцінку російської сторони, а не свідчить про наявність узгодженого мирного плану.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – представники адміністрації президента США Дональда Трампа в останні місяці неодноразово просили Володимира Зеленського утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Раніше "Коменртарі" писали - Дмитро Пєсков заявив, що зусилля США щодо врегулювання війни проти України нібито стикаються з небажанням Києва йти на мир. За його твердженням, відповідальність за відсутність прогресу у переговорах лежить на українському керівництві та особисто президенті Володимирі Зеленському.



