Кремль ухвалив остаточне рішення щодо перемир'я: чи буде пауза в ударах по енергетиці

Росія фактично відкинула пропозицію щодо припинення далеких ударів по енергетичній інфраструктурі України, незважаючи на обговорення такого варіанту між США та російською стороною. Такого висновку дійшов американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому аналізі.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

22 вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна має завершитися шляхом переговорного врегулювання, а не військовою перемогою однієї із сторін. Наступного дня Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Після переговорів американський дипломат повідомив, що Росія та Україна виявляють інтерес до обмеженого перемир'я, яке могло б стосуватися енергетики та постачання зерна. При цьому він наголосив: така домовленість сама собою війну не завершить, але може стати основою для ширших переговорів.

Проте заява Кремля виявилася набагато жорсткішою. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков ствердно відповів на запитання, чи західні пропозиції про енергетичне перемир'я є лише риторикою. ISW розцінює це як фактичну відмову Москви від пропозиції припинити дальні удари по енергетичній інфраструктурі.

Водночас Кремль заявив про готовність Володимира Путіна до зустрічі з Дональдом Трампом, але наголосив на необхідності попередньої підготовки переговорів на експертному рівні. Окремо Пєсков заявив, що Москва не бачить перешкод для переговорів з Україною, проте Путін, за його словами, готовий зустрітися із Володимиром Зеленським лише у Москві.

Сам Путін 23 вересня заявив, що російська армія здатна досягти поставленої мети на полі бою. ISW зазначає, що йдеться про цілі, які передбачають фактичну капітуляцію України.

За оцінкою інституту, заяви російської влади показують, що Кремль поки не готовий змінювати свої максималістські вимоги задля обмеженого припинення вогню. Натомість Москва продовжує робити ставку на військовий тиск та збереження нинішніх переговорних позицій.

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