Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні. За його словами, Кремлю нічого не відомо про цю ситуацію, окрім інформації, яка з'явилася у засобах масової інформації.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Було краще, якби такі блискучі технології, як Starlink, взагалі не використовувалися у військових цілях", — заявив представник Кремля.

Його коментар пролунав на тлі повідомлень українських військових про перебої зі зв'язком, які ускладнюють управління безпілотниками. Раніше представники 7-го корпусу Десантно-штурмових військ повідомляли про проблеми на Гуляйпольському напрямку: під час польотів дронів з'єднання могло пропадати на 10-20 секунд.

За даними українських військових, такі збої ускладнюють керування безпілотними апаратами, а зниження швидкості їхнього польоту може підвищувати вразливість перед засобами протидії супротивника. В одному з підрозділів безпілотних систем через проблеми зі зв'язком довелося скасувати частину місій.

Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, використовується для забезпечення супутникового інтернету, зокрема в районах бойових дій. Для українських сил ця технологія має значення при організації зв'язку та керуванні деякими безпілотними системами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський знову вступив у публічну суперечку з Ілоном Маском. Цього разу спричинили повідомлення про обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху, що може ускладнити управління українськими безпілотниками. Своє звернення до власника SpaceX польський дипломат опублікував у соцмережі X.



