Кремль знайшов нового «винуватця» напруженості в Європі: кому Лавров погрожує війною

Росія продовжує звинувачувати європейські держави в нібито агресивній політиці, водночас намагаючись подати власні дії як реакцію на загрози з боку Заходу. Цього разу метою Москви стала Польща. Глава МЗС РФ Сергій Лавров виступив зі звинуваченнями на адресу Варшави та країн Балтії, назвавши їх головними прихильниками жорсткого курсу Європи проти Росії.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Заява пролунала 3 листопада. За словами Лаврова, Польща та балтійські держави є найактивнішими прихильниками того, що він назвав "реакційною та агресивною" політикою європейських країн щодо Москви.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що таким чином російський міністр фактично спробував подати оборонні заходи європейських держав як вияв агресії проти РФ.

За оцінкою експертів, заява Сергія Лаврова, ймовірно, стала непрямою реакцією на нещодавні кроки Польщі щодо зміцнення власної безпеки та захисту від російських загроз.

В ISW звертають увагу на суперечність у позиції Кремля: Москва звинувачує європейські країни в ескалації, хоча сама продовжує посилювати військову та кібернетичну активність на європейському напрямі.

Така риторика використовується російськими офіційними особами не вперше. Кремль регулярно намагається подати зміцнення обороноздатності НАТО та європейських держав як підготовку до протистояння з Росією.

Однак за такими заявами може стояти не лише прагнення вплинути на міжнародний порядок денний. Аналітики ISW припускають, що Москва також намагається спровокувати внутрішні розбіжності у самій Польщі, посилюючи суперечки навколо відносин із Росією та безпекової політики.

Таким чином, звинувачення Лаврова можуть бути частиною ширшої інформаційної стратегії Кремля, спрямованої на ослаблення європейської єдності та приховування реальних джерел загрози регіону.

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