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Кремль знову заговорив про ядерну зброю: Москва назвала країну Балтії, по якій може вдарити

У Москві заявили про готовність реагувати на можливу зміну політики Вільнюса

6 жовтня 2026, 13:46
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Кравцев Сергей

Росія вживатиме заходів для забезпечення власної безпеки, якщо Литва змінить підхід до розміщення ядерної зброї. З такою заявою виступив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи плани Вільнюса переглянути обмеження.

Кремль знову заговорив про ядерну зброю: Москва назвала країну Балтії, по якій може вдарити

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, можливе зняття заборони на розміщення ядерної зброї розглядається російською стороною як фактор, який необхідно враховувати під час формування політики безпеки. Пєсков заявив, що в такій ситуації Москва буде змушена робити відповідні кроки.

При цьому конкретні заходи російська сторона не назвала. Не прозвучало й уточнень про те, які саме дії Москва може вжити у разі зміни литовського законодавства чи офіційної позиції Вільнюса.

Заява Пєскова прозвучала на тлі дискусій у Європі щодо зміцнення оборони та розширення військових можливостей країн НАТО. Російська влада регулярно критикує подібні рішення, стверджуючи, що вони створюють додаткові ризики для безпеки РФ.

Окремо прес-секретар Володимира Путіна торкнувся Німеччини. За його словами, німецьке керівництво нібито займається "штучним створенням" образу Росії як ворога, щоб обґрунтувати збільшення видатків на оборону та мілітаризацію.

Таким чином, Кремль одночасно пов'язав потенційні зміни в ядерній політиці Литви з необхідністю дій у відповідь і звинуватив Берлін у використанні російської загрози для виправдання військових витрат.

При цьому заяви Пєскова відображають позицію російської сторони. Вони автоматично не підтверджують наявність у Москви конкретного підготовленого плану дій у відповідь на можливі рішення Литви чи Німеччини. Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, які саме кроки зробить влада цих країн.

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