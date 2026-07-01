Кремль звинуватив Естонію в «співучасті у теракті» через готовність допомагати Україні з ударами по Петербургу

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Недилько Ксения
Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило зі звинуваченнями на адресу керівництва Естонії. Офіційна представниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова назвала дії талліннської влади допомогою у підготовці повітряних ударів по території РФ.
Марія Захарова. Фото: МЗС рф
Приводом для чергової агресивної заяви Кремля стали висловлювання радника естонського президента з питань національної безпеки Мадіса Ролла.
Російська чиновниця також спробувала провести історичні паралелі. Вона заявила, що нинішня політична позиція Естонії є продовженням її колишнього зовнішньополітичного курсу.
Варто зазначити, що причиною цього дипломатичного скандалу став звичайний обман. Російські телефонні хулігани (пранкери) нібито зателефонували Мадісу Роллу, видавши себе за секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.
Саме під час цієї вигаданої розмови естонський чиновник щиро висловив намір підтримати українські сили. Як зазначають джерела, у бесіді з підставним "українським посадовцем" Ролл відкрито запропонував допомогу з координацією майбутніх атак на об'єкти в Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські сили успішно атакували важливі промислові та
військові об'єкти на території Російської Федерації. Цю інформацію підтвердив
Президент України Володимир Зеленський.