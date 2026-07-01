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Кремль звинуватив Естонію в «співучасті у теракті» через готовність допомагати Україні з ударами по Петербургу

Російське МЗС накинулося на Таллінн через слова радника президента Естонії про координацію атак БПЛА

1 липня 2026, 15:21
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Недилько Ксения

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило зі звинуваченнями на адресу керівництва Естонії. Офіційна представниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова назвала дії талліннської влади допомогою у підготовці повітряних ударів по території РФ.

Кремль звинуватив Естонію в «співучасті у теракті» через готовність допомагати Україні з ударами по Петербургу

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Приводом для чергової агресивної заяви Кремля стали висловлювання радника естонського президента з питань національної безпеки Мадіса Ролла.

"Власти Эстонии выступают соучастниками теракта киевского режима, атаковавшего Санкт-Петербург при помощи БПЛА", — заявила Марія Захарова в коментарі для пропагандистського агентства ТАСС. Резюмуючи позицію Москви щодо слів естонського посадовця, вона різко підкреслила: "Это соучастие в теракте".

Російська чиновниця також спробувала провести історичні паралелі. Вона заявила, що нинішня політична позиція Естонії є продовженням її колишнього зовнішньополітичного курсу.

"Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой", — стверджує представниця російського МЗС. Ба більше, Захарова згадала події тридцятирічної давнини, додавши: "В 90-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе".

Варто зазначити, що причиною цього дипломатичного скандалу став звичайний обман. Російські телефонні хулігани (пранкери) нібито зателефонували Мадісу Роллу, видавши себе за секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

Саме під час цієї вигаданої розмови естонський чиновник щиро висловив намір підтримати українські сили. Як зазначають джерела, у бесіді з підставним "українським посадовцем" Ролл відкрито запропонував допомогу з координацією майбутніх атак на об'єкти в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські сили успішно атакували важливі промислові та військові об'єкти на території Російської Федерації. Цю інформацію підтвердив Президент України Володимир Зеленський.



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