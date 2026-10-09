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Кремль звинуватив Зеленського у зриві миру: деталі

Дмитро Пєсков заявив про відсутність готовності Києва до мирного врегулювання

9 жовтня 2026, 07:12
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Кравцев Сергей

У Кремлі заявили, що різкі висловлювання президента України Володимира Зеленського на адресу Росії нібито шкодять передусім Україні. З таким твердженням 8 жовтня виступив речник російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи перспективи завершення війни.

Кремль звинуватив Зеленського у зриві миру: деталі

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За інформацією державного агентства РІА "Новини", представник Кремля пов'язав заяви українського лідера з відсутністю Києва бажанням перейти до мирного врегулювання. За версією Москви, погрози на адресу Росії, включаючи згадку про 40-денну операцію, тепер звертаються проти української сторони.

"Подібні заяви […] абсолютно свідчать про неготовність та небажання України виходити на якісь мирні траєкторії. Це зайве підтвердження цього", — заявив Дмитро Пєсков.

Водночас, представник Кремля повідомив, що російська сторона згодна з оцінкою держсекретаря США Марко Рубіо, який раніше говорив про відсутність очевидних перспектив дипломатичного врегулювання на даному етапі.

При цьому Пєсков знову наголосив, що Москва нібито виступає за комплексне вирішення конфлікту з Києвом. Однак конкретних нових домовленостей, які б свідчили про наближення переговорного прориву, у його заяві не прозвучало.

Висловлювання Кремля прозвучали на тлі взаємних звинувачень Москви і Києва, що тривають, у відсутності політичної волі до припинення війни. Обидві сторони публічно заявляють про умови врегулювання, але позиції з ключових питань залишаються далекими друг від друга.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі заявили, що врегулювання війни проти України має бути комплексним та розрахованим на тривалий період.




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