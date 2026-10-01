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Кремлю передали тривожний сигнал: експерт розкрив, що може чекати на Путіна

Експерт Загородній припустив, що США могли натякнути Кремлю на можливість усунення Путіна на тлі економічного колапсу Росії

1 жовтня 2026, 19:28
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Кречмаровская Наталия

Вашингтон міг передати російським силовикам сигнал — ситуація для Кремля може змінитися не лише через економічний тиск.

Кремлю передали тривожний сигнал: експерт розкрив, що може чекати на Путіна

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, під час контактів американської сторони з представниками російських спецслужб могли звучати натяки на можливість усунення лідера РФ Володимира Путіна.

Загородній зазначив, що однією з ключових тем таких переговорів під час візиту глави ЦРУ Редкліффа до Москви могла бути загроза економічного колапсу Росії за сценарієм СРСР. Він вважає, що Вашингтон більше турбує не доля самої Росії, а можливі наслідки її розпаду. Експерт зауважив, що Редкліфф не політик, йому не потрібно умовно подобатися виборцям, він може говорити прямо дуже неприємні речі. 

За словами експерта, російській стороні могли прямо показати: продовження війни веде до подальшого економічного удару. Водночас, зазначив, США могли дати зрозуміти, що Москва має варіанти для зміни ситуації, якщо припинить війну.

Що цікавіше — під час контактів спецслужб могли звучати непрямі сигнали про можливість його усунення, зазначив експерт. 

“Був натяк, що можемо допомогти щось зробити з Путіним. Це не відкрито говорилося, так, але я думаю, що малося на увазі. Чи, може, наприклад, такі натяки взагалі по лінії спецслужб. Наприклад, вивести сім'ю, припустимо, Бортнікова чи іншого спецслужби за кордон, щоб їх ніхто не чіпав, щоб вони все зробили, все, що потрібно”, — заявив експерт.

Водночас Загородній наголосив: навіть усунення Путіна не означатиме автоматичного врегулювання ситуації в Росії. На його думку, зміна керівника може супроводжуватися серйозною внутрішньою дестабілізацією і навіть громадянським конфліктом.

“Якщо американці будуть прибирати Путіна руками, там Бортнікова, все інше, ну, це все одно буде катастрофа в Росії, тому що це шлях в громадянську війну”, — сказав Загородній.

При цьому експерт зауважив, що Україні підходить будь-який сценарій. 

“Дестабілізація Росії і початок там гарної громадянської війни — ми тільки за. Ми будемо підтримувати, ми будемо вболівати за всі команди, які тільки існують. Нехай ліквідовують. Головне, що ми за мир”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський може зробити з Путіним при зустрічі.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=i8-cIoLbhH8
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