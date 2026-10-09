Ксенія Собчак заявила, що Путін може ввести війська до країни Європи

Російська медіафігура Ксенія Собчак звернула увагу на юридичний прецедент, який теоретично може використати Кремль після резонансного затримання у Європі відомого Z-пропагандиста. Напередодні стало відомо, що в Чорногорії правоохоронці затримали Михайла Звінчука — засновника та керівника популярного військового Telegram-каналу "Рибар", який активно підтримує та висвітлює російську агресію проти України.

Ксенія Собчак

Аналізуючи цю подію, Собчак нагадала про специфічні законодавчі нововведення в Російській Федерації, які Володимир Путін затвердив наприкінці травня. Йдеться про розширення повноважень російської армії за кордоном.

"Наприкінці травня Путін підписав закон про право залучати Збройні сили, — зазначає журналістка, вказуючи на офіційні підстави для потенційного втручання Москви, — для захисту росіян, заарештованих за рішенням іноземних судів без участі Росії".

Оскільки Чорногорія є незалежною європейською державою та членом НАТО, її судові рішення ухвалюються виключно в межах національного законодавства без узгодження з Кремлем. Відтак, арешт Звінчука повністю підпадає під критерії згаданого російського закону. Собчак ставить логічне запитання про те, як саме Москва планує реагувати на обмеження волі свого медійного інструменту.

"Якщо його за рішенням чорногорського суду відправлять під варту, — міркує медіаменеджерка над подальшим розвитком подій, — то виходить, для захисту свого громадянина Росія може залучити свої Збройні сили?".

Підсумовуючи свій аналіз, Ксенія Собчак перевела розмову в площину політичної сатири, натякаючи на абсурдність мілітаристських законів РФ та імперські амбіції кремлівського керівництва.

"Можливо, це був хитрий план, — із іронією резюмує вона, — щодо захоплення Чорногорії...".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії набрав чинності новий закон, який може значно розширити можливості Кремля для військового втручання за межами країни. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, документ дозволяє Володимиру Путіну використовувати російську армію за кордоном для "захисту громадян РФ", які перебувають під переслідуванням іноземних або міжнародних судів.