Куди Путін кине мобілізовані війська: військовий ЗСУ назвав три небезпечні сценарії

Росія вже проводить приховану мобілізацію, а нове поповнення може бути використане за одним із трьох сценаріїв.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. За його словами, мобілізувати можуть до 300 тис. осіб і розповів, на які напрямки можуть кинути нові війська.

Перший варіант — перекидання досвідчених російських військових на західний напрямок, а замінити на фронті в Україні можуть мобілізованими. Йдеться, зокрема, про можливий рух у бік Польщі або Литви.

“Якщо новими мобілізованими замінять досвідчених на будь-якій ділянці українського фронту, а досвідчених перемістять до Білорусі чи західного кордону для заходу до Польщі чи Литви, це один сценарій”, — зазначив Сазонов.

Другий сценарій, за його словами, — великий наступ із території Білорусі на Київ. У такому випадку російське командування відкрило б новий напрямок, що змусило б ЗСУ перекидати туди частину найбільш боєздатних підрозділів з інших ділянок фронту.

“Другий варіант — великий наступ з Білорусі на Київ. Чим він цікавий? По-перше, відкривається новий напрямок, новий фронт. Це для ЗСУ різко велике навантаження. Ігнорувати його ми не зможемо, бо це наступ на столицю, доведеться перекидати війська з інших напрямків”, — зазначає військовий.

Третій варіант — використати мобілізованих без відкриття нового фронту. Йдеться про масове посилення вже активних напрямків, де російські війська намагаються змінити ситуацію на свою користь.

“Не буде заходу до Литви, Польщі. Не буде нового напрямку з Білорусі до Києва. Просто багато м'яса на Краматорськ, на Слов'янськ, на Лиман, на Дружківку, на Добропіллі, на Гуляйполі, щоб переломити ситуацію на свою користь і почати таки наступ”, — зазначив військовий.

За його словами, саме третій сценарій може бути найбільш імовірним, оскільки він передбачає використання поповнення для посилення вже наявних напрямків.

“На мій погляд, всі варіанти можливі, всі цікаві, всі логічні і, напевно, всі прописані в російському генштабі офіцерами планування. Але перші два варіанти для Кремля надто витончені. Це вже тонка гра якась, тож буде обрано, швидше за все, на мій погляд, третій: завалювати м'ясом існуючий напрямок”, — підсумував Сазонов.

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