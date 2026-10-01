Куди Путін кине мобілізовані війська: військовий ЗСУ назвав три небезпечні сценарії

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Кречмаровская Наталия
Росія вже проводить приховану мобілізацію, а нове поповнення може бути використане за одним із трьох сценаріїв.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Про це повідомив військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. За його словами, мобілізувати можуть до 300 тис. осіб і розповів, на які напрямки можуть кинути нові війська.
Перший варіант — перекидання досвідчених російських військових на західний напрямок, а замінити на фронті в Україні можуть мобілізованими. Йдеться, зокрема, про можливий рух у бік Польщі або Литви.
Другий сценарій, за його словами, — великий наступ із території Білорусі на Київ. У такому випадку російське командування відкрило б новий напрямок, що змусило б ЗСУ перекидати туди частину найбільш боєздатних підрозділів з інших ділянок фронту.
Третій варіант — використати мобілізованих без відкриття нового фронту. Йдеться про масове посилення вже активних напрямків, де російські війська намагаються змінити ситуацію на свою користь.
За його словами, саме третій сценарій може бути найбільш імовірним, оскільки він передбачає використання поповнення для посилення вже наявних напрямків.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як операція “Вівальді” змінить хід війни.