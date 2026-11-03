Курйозний момент: ЗМІ показали фото Путіна з саміту, які заборонили в РФ

Нові фотографії Володимира Путіна з міжнародного саміту "Росія — Африка" привернули увагу користувачів мережі та міжнародних ЗМІ. На знімках російський диктатор стоїть поруч із політичними лідерами, які помітно вищі за нього. Контраст між учасниками зустрічей став приводом для численних насмішок, тоді як Кремль формує інший публічний образ свого очільника.

Низький Путін на червоній доріжці поруч з високими політиками

Особливо обговорюваними стали кадри зустрічі Путіна з президентом Мозамбіку Даніелем Чапо. За повідомленнями ЗМІ, зріст африканського лідера становить близько 195 сантиметрів. На фотографіях помітно, як російський диктатор закидає голову, щоб подивитися співрозмовнику в очі під час рукостискання.

Найнезручніший момент саміту стався, коли Путін вийшов уперед, щоб потиснути руку величному президенту Мозамбіку Даніелю Чапо. Фото: скриншот

Однак зустріч з Чапо була не єдиним моментом, який привернув увагу фотографів. На інших кадрах з червоної доріжки Путін також виглядає значно нижчим за деяких учасників саміту. Саме ці знімки почали поширювати міжнародні медіа та користувачі соціальних мереж.

Скромного зросту 170 см, крихітний диктатор війни постійно виглядав меншим, вітаючи високопосадовців на червоній доріжці. Фото: скриншот

Кремлівські куратори забезпечили оприлюднення лише портретів верхньої половини тіла Путіна. Фото: Скриншот

Як пише британське видання Daily Star, російські державні медіа не публікували фотографії з найбільш невдалими ракурсами. Це контрастує з традиційною інформаційною стратегією Кремля, яка роками формує образ Путіна як сильного та впевненого лідера.

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, що Путін оконфузився на публічному заході. Кремль масово видаляє відео через незручний момент.