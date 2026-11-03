logo_ukra

BTC/USD

77590

ETH/USD

2294.64

USD/UAH

45.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Курйозний момент: ЗМІ показали фото Путіна з саміту, які заборонили в РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Курйозний момент: ЗМІ показали фото Путіна з саміту, які заборонили в РФ

Кремль не хоче, щоб ви бачили ці фотографії Володимира Путіна, на яких він виглядає дуже низьким

3 листопада 2026, 19:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Нові фотографії Володимира Путіна з міжнародного саміту "Росія — Африка" привернули увагу користувачів мережі та міжнародних ЗМІ. На знімках російський диктатор стоїть поруч із політичними лідерами, які помітно вищі за нього. Контраст між учасниками зустрічей став приводом для численних насмішок, тоді як Кремль формує інший публічний образ свого очільника.

Курйозний момент: ЗМІ показали фото Путіна з саміту, які заборонили в РФ

Низький Путін на червоній доріжці поруч з високими політиками

Особливо обговорюваними стали кадри зустрічі Путіна з президентом Мозамбіку Даніелем Чапо. За повідомленнями ЗМІ, зріст африканського лідера становить близько 195 сантиметрів. На фотографіях помітно, як російський диктатор закидає голову, щоб подивитися співрозмовнику в очі під час рукостискання.

Курйозний момент: ЗМІ показали фото Путіна з саміту, які заборонили в РФ - фото 2

Найнезручніший момент саміту стався, коли Путін вийшов уперед, щоб потиснути руку величному президенту Мозамбіку Даніелю Чапо. Фото: скриншот

Однак зустріч з Чапо була не єдиним моментом, який привернув увагу фотографів. На інших кадрах з червоної доріжки Путін також виглядає значно нижчим за деяких учасників саміту. Саме ці знімки почали поширювати міжнародні медіа та користувачі соціальних мереж.

Курйозний момент: ЗМІ показали фото Путіна з саміту, які заборонили в РФ - фото 2

Скромного зросту 170 см, крихітний диктатор війни постійно виглядав меншим, вітаючи високопосадовців на червоній доріжці. Фото: скриншот

Курйозний момент: ЗМІ показали фото Путіна з саміту, які заборонили в РФ - фото 2

Кремлівські куратори забезпечили оприлюднення лише портретів верхньої половини тіла Путіна. Фото: Скриншот

Як пише британське видання Daily Star, російські державні медіа не публікували фотографії з найбільш невдалими ракурсами. Це контрастує з традиційною інформаційною стратегією Кремля, яка роками формує образ Путіна як сильного та впевненого лідера.

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, що Путін оконфузився на публічному заході. Кремль масово видаляє відео через незручний момент.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/gallery/kremlin-doesnt-want-you-see-37821269
Теги:

Новини

Всі новини