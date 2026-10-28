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10 ядерних блоків і дальність 9000 км: Росія запустила балістичну ракету "Булава"

Російський атомний човен запустив балістичну ракету "Булава" в Охотському морі.

28 жовтня 2026, 13:20
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Slava Kot

Російський атомний підводний човен "Генераліссимус Суворов" здійснив пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Булава" в Охотському морі. У Міністерстві оборони РФ заявили, що випробування відбулося в межах планової бойової підготовки, а бойові блоки ракети досягли заданого району полігону.

10 ядерних блоків і дальність 9000 км: Росія запустила балістичну ракету "Булава"

Росія запустила балістичну ракету "Булава"

За інформацією російського військового відомства, ракету запустили з підводного положення. Інших подробиць випробування у повідомленні не навели.

"Атомний підводний ракетний крейсер стратегічного призначення "Генераліссимус Суворов" виконав пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Булава" відповідно до плану бойової підготовки", — йдеться в заяві.

"Генераліссимус Суворов" — атомний підводний ракетний крейсер стратегічного призначення проєкту 955А "Борей-А". Це підводний човен четвертого покоління, побудований на підприємстві "Севмаш". До складу Військово-морського флоту Росії він увійшов у грудні 2022 року. Човен оснащений ракетними й торпедними комплексами, а також системами навігації, радіотехнічного та гідроакустичного обладнання. Його призначення — це забезпечення морської складової російських стратегічних ядерних сил.

Р-30 "Булава" — триступенева твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, призначена для розміщення на атомних підводних човнах сімейства "Борей". Її офіційно прийняли на озброєння у травні 2024 року. Ключові характеристики ракети такі: дальність польоту ракети становить приблизно 8–9,3 тисячі кілометрів; стартова маса — близько 36,8 тонни; довжина в пусковому контейнері — 12,1 метра; максимальний діаметр — близько двох метрів. "Булава" призначена для несення ядерних бойових блоків індивідуального наведення. Ракета може оснащуватися від шести до десяти таких блоків.

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