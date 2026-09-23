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Лавров не стримався: поскаржився у США на українські удари по об’єктах в Росії

Глава МЗС РФ Лавров під час зустрічі у Нью-Йорку поскаржився держсекретарю США Рубіо на удари України по об'єктах у РФ

23 вересня 2026, 21:20
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Slava Kot

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели зустріч у Нью-Йорку. Однією з головних тем переговорів стала війна Росії проти України та можливі шляхи її припинення. За даними російського Міністерства закордонних справ, Лавров під час розмови поскаржився Рубіо на українські удари по об’єктах на території Росії.

Лавров не стримався: поскаржився у США на українські удари по об’єктах в Росії

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров заявив, що Україна нібито цілеспрямовано атакує цивільне населення та транскордонну інфраструктуру. У Москві також стверджують, що такі удари можуть впливати на світові енергетичні ринки.

Однак Україна неодноразово наголошувала, що завдає ударів у межах захисту від російської агресії та намагається уражати об’єкти, пов’язані з військовими можливостями Росії.

За інформацією російського МЗС, Лавров також заявив, що Москва залишається відданою заявленим нею цілям війни проти України.

Під час зустрічі дипломати обговорили не лише війну. Серед інших тем були ситуація на Близькому Сході, у Закавказзі, Латинській Америці та Карибському регіоні. Також сторони торкнулися підготовки до майбутніх заходів G20.

Окрему увагу приділили відносинам між США та Росією. Москва заявила про необхідність відновлення дипломатичних контактів, розвитку економічного та гуманітарного співробітництва, спрощення взаємних поїздок і повернення до нормальної роботи дипломатичних представництв.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лавров відповів, чи погодиться Росія зупинити війну під час мирних переговорів.

Також "Коментарі" писали, що Лавров в ООН видав цинічну заяву про кордони України 1991 року.



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