Лавров несподівано накинувся з критикою на Трампа: що розлютило Кремль

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що відносини Москви та Вашингтона, як і раніше, не демонструють реального поліпшення. Незважаючи на зміну американської адміністрації, Кремль не отримав очікуваних сигналів про пом'якшення політики США щодо Росії. Про це висловився на полях зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G20.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Лавров дав зрозуміти, що Москва не бачить підстав розраховувати на серйозні домовленості з американською стороною. За його словами, ключові протиріччя між державами залишаються невирішеними, а тиск санкцій продовжує діяти.

"На практиці поки не видно жодного реального прогресу у відносинах із США. Не варто мати ілюзій щодо домовленостей про дизельне паливо", — заявив глава російського МЗС.

Особливе невдоволення Кремля викликає те, що адміністрація Дональда Трампа не лише зберегла обмеження, запроваджені за попереднього президента Джо Байдена, а й продовжила розширювати список санкцій.

Зокрема, Вашингтон запровадив нові обмеження проти найбільших російських нафтових компаній – "Лукойлу" та "Роснафти". Для Москви це особливо болісний сигнал, враховуючи значення нафтогазового експорту для російської економіки та фінансування війни проти України.

Лавров також поскаржився на відсутність зрушень із так званих фундаментальних питань двосторонніх відносин. Таким чином, заяви російського міністра демонструють, що очікування Кремля щодо можливого перезавантаження відносин із США поки що не виправдовуються.

Після повернення Трампа до Білого дому Москва розраховувала на зміну підходу Вашингтона та можливість домовитися з низки спірних питань. Проте збереження колишніх санкцій та поява нових обмежень свідчать про те, що американська адміністрація не поспішає йти на поступки російській стороні.

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