logo_ukra

BTC/USD

80430

ETH/USD

2252.87

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Лавров похизувався "духом" стосунків Путіна і Трампа: дипломат здивував заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Лавров похизувався "духом" стосунків Путіна і Трампа: дипломат здивував заявою

Глава МЗС РФ заявив, що президенти демонструють взаєморозуміння та ставляться один до одного з повагою

15 травня 2026, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що між президентом Росії Володимиром Путіним і колишнім президентом США Дональдом Трампом нібито зберігаються доброзичливі та значущі відносини.

Лавров похизувався "духом" стосунків Путіна і Трампа: дипломат здивував заявою

Фото: з відкритих джерел

За його словами, взаємодія між двома лідерами характеризується "дружнім, товариським і взаємоповажним духом". Лавров підкреслив, що сторони, на його думку, демонструють здатність знаходити спільну мову, а контакти між Москвою і Вашингтоном залишаються активними — зокрема, американські представники періодично відвідують Росію для проведення переговорів.

Водночас він використав цю тему, щоб наголосити на продовженні дипломатичних контактів між країнами, попри складні політичні відносини. 

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявляла, що Дональд Трамп підтримує відкритий і прямий формат спілкування як із Володимиром Путіним, так і з головою КНР Сі Цзіньпіном. За її словами, такий підхід базується на принципах чесності та прагматичного діалогу.

Востаннє Путін і Трамп зустрічалися 15 серпня 2025 року на Алясці. Переговори відбулися з дотриманням протоколу високого рівня, однак конкретних домовленостей досягнуто не було. Після зустрічі російський президент залишив Аляску без продовження запланованих розширених перемовин та спільного обіду. 

Тоді переговори проходили у форматі "три на три" і тривали майже три години. Згодом у Білому домі навіть з’явилося фото цієї зустрічі, що підкреслило її символічне значення у двосторонніх відносинах. 

Портал "Коментарі" вже писав, що візит Дональда Трампа до Китаю, під час якого він уже провів переговори із Сі Цзіньпіном, став важливим етапом у глобальній геополітичній динаміці. На цьому тлі найближча поїздка Володимира Путіна до Пекіна виглядає як спроба з’ясувати реальні наслідки американо-китайського діалогу та можливі зміни у розстановці сил.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини