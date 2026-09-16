Лавров пригрозив Європі на тлі заяв про можливе введення військ в Україну

Російська Федерація продовжує використовувати міжнародні майданчики для поширення агресивної риторики, ядерного шантажу та висування ультиматумів світовій спільноті. Цього разу інструментом пропаганди став виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова перед молодіжною аудиторією, де він окреслив бачення Москвою майбутнього світоустрою крізь призму війни проти України.

Сергій Лавров і Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Російський міністр спробував запевнити присутніх у миролюбності Кремля, водночас перейшовши до відкритих погроз країнам НАТО.

"Росія неодноразово підкреслювала, що не збирається нападати на західні країни і не має жодних інтересів займатися цим, — цинічно зауважив керівник дипломатичного відомства країни-агресорки. Одразу після цього Сергій Лавров пригрозив європейським столицям нищівними наслідками у разі прямого зіткнення: — Однак якщо Європа, яка регулярно говорить о підготовці до війни проти РФ, нападе на Росію, це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою. А розміщення Западом контингентів на Україні взагалі стане офіційним оголошенням війни".

Традиційно для російського керівництва, Лавров спробував зняти з РФ відповідальність за розв'язання найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. На його думку, бойові дії є "прямим наслідком експансіоністської політики Заходу". При цьому дипломат підтвердив, що Кремль не відмовляється від своїх загарбницьких планів щодо повного підкорення України.

"Будь-яке врегулювання на Україні передбачає обов'язкове виконання початкових завдань СВО, — безальтернативно оголосив Лавров, маскуючи окупацію суверенних територій під турботу про безпеку континенту. Він додав: — Досягнення цілей СВО врешті-решт послужить глобальному оздоровленню обстановки у всій Евразії та стане вагомим вкладом у формування нового світопорядку".

Окрему увагу у своїй промові представник путінського режиму приділив українському уряду та внутрішнім політичним процесам у самій Росії. Зокрема, Лавров звинуватив Президента Володимира Зеленського у "викоріненні всього російського з упертістю, вартою кращого застосування". Наостанок очільник МЗС РФ поскаржився на те, що західні спецслужби та уряди нібито намагаються "прямо втрутитися у голосування громадян на виборах до Держдуми" як усередині Російської Федерації, так і на виборчих дільницях за кордоном.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з Україною, якщо РФ розпочне повномасштабне вторгнення в Європу.