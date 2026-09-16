Лавров пригрозив Європі на тлі заяв про можливе введення військ в Україну

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Російська Федерація продовжує використовувати міжнародні майданчики для поширення агресивної риторики, ядерного шантажу та висування ультиматумів світовій спільноті. Цього разу інструментом пропаганди став виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова перед молодіжною аудиторією, де він окреслив бачення Москвою майбутнього світоустрою крізь призму війни проти України.
Сергій Лавров і Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Російський міністр спробував запевнити присутніх у миролюбності Кремля, водночас перейшовши до відкритих погроз країнам НАТО.
Традиційно для російського керівництва, Лавров спробував зняти з РФ відповідальність за розв'язання найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. На його думку, бойові дії є "прямим наслідком експансіоністської політики Заходу". При цьому дипломат підтвердив, що Кремль не відмовляється від своїх загарбницьких планів щодо повного підкорення України.
Окрему увагу у своїй промові представник путінського режиму приділив українському уряду та внутрішнім політичним процесам у самій Росії. Зокрема, Лавров звинуватив Президента Володимира Зеленського у "викоріненні всього російського з упертістю, вартою кращого застосування". Наостанок очільник МЗС РФ поскаржився на те, що західні спецслужби та уряди нібито намагаються "прямо втрутитися у голосування громадян на виборах до Держдуми" як усередині Російської Федерації, так і на виборчих дільницях за кордоном.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з Україною, якщо РФ розпочне повномасштабне вторгнення в Європу.