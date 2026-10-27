Лавров прямо заговорирв про "загострення" війни проти України: озвучено ультиматум

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України триватиме й може надалі загострюватися. Він також прокоментував телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з очільником Кремля Володимиром Путіним.

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За словами Лаврова, європейські лідери під час контакту з російським диктатором не озвучили нічого нового. Його заява пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів щодо війни Росії проти України.

Водночас, як повідомлялося раніше, Путін не має наміру відмовлятися від планів захопити весь Донбас. Про це 27 жовтня написало агентство Reuters із посиланням на джерело, наближене до Кремля. Водночас видання не посилалося на безпосередні свідчення учасників телефонної розмови.

Контакт Стубба та Стьоре з Путіним викликав стриману реакцію в інших європейських столицях. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон скептично оцінив перспективи таких переговорів.

Натомість прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що враження фінського та норвезького лідерів після приблизно півторагодинної розмови були "дуже помірковано оптимістичними". За його словами, консультації відбулися перед засіданням польського уряду, а контакти попередньо узгодили з президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Фінляндії Александр Стубб 27 жовтня разом із прем’єр-міністром Норвегії провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Фінський лідер наголосив, що контакт готували у тісній співпраці з Україною, а ключові питання заздалегідь погодили з Києвом.