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Лавров заявив, що Москва атакує лише «пов'язані з терактами» об'єкти в Україні

«Підривають стабільність»: Лавров у Тегерані звинуватив США та Євросоюз у глобальній енергетичній кризі

19 жовтня 2026, 17:10
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Недилько Ксения

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров під час офіційного візиту до Тегерана та зустрічі з іранським колегою Аббасом Аракчі виступив із низкою резонансних та цинічних заяв. Очільник російського дипломатичного відомства спробував зняти з Москви відповідальність за руйнацію світової архітектури безпеки та паливного ринку, переклавши провину на західних союзників України.

Лавров заявив, що Москва атакує лише «пов'язані з терактами» об'єкти в Україні

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

"Не Росія, а ЄС і США почали підривати світову енергетичну стабільність", — безапеляційно стверджував Лавров, коментуючи запровадження міжнародних санкцій проти російського нафтогазового сектору та намагаючись виправдати дії Кремля в очах партнерів на Близькому Сході.

Окрім цього, керівник МЗС країни-агресора вкотре вдався до відвертого викривлення фактів щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Попри численні зафіксовані ООН та міжнародними спостерігачами факти цілеспрямованих ударів РФ по українських житлових будинках, лікарнях та електростанціях, російський посадовець продовжив транслювати пропагандистські наративи.

"Росія ніколи не атакувала цивільні об'єкти України, — заявив Сергій Лавров, використовуючи стандартні кремлівські кліше для виправдання регулярних масованих обстрілів мирних міст, — за винятком тих, які використовуються для сприяння терактам".

У Міністерстві закордонних справ України та міжнародних правозахисних інституціях неодноразово наголошували, що подібна риторика Кремля є спробою легітимізувати воєнні злочини та прикрити цілеспрямоване знищення критичної інфраструктури України для створення гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Пєсков заявив, що остаточний мир не вийде укласти за спиною України.



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