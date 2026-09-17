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Лавров здивував заявою про діалог із США: чого так і не отримала Москва

Глава МЗС Росії заявив, що переговори з Вашингтоном поки що не принесли Москві відчутних результатів

17 вересня 2026, 13:05
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Кравцев Сергей

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва поки що не отримала відчутного матеріального результату від діалогу зі США. Про це повідомляють російські державні та пропагандистські ЗМІ, цитуючи заяви міністра.

Лавров здивував заявою про діалог із США: чого так і не отримала Москва

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За словами Лаврова, контакти між російською та американською сторонами не призвели до змін, які можна було б вважати конкретною економічною чи іншою матеріальною вигодою для Росії. Російський міністр також заявив, що такого ефекту поки не слід очікувати в найближчій перспективі.

При цьому Лавров наголосив на необхідності продовження контактів з Вашингтоном. Російська сторона, за його словами, зацікавлена у збереженні дипломатичного каналу та обговоренні питань, що становлять інтерес для обох країн.

Заява прозвучала на тлі спроб Москви і Вашингтона, що продовжуються, підтримувати прямий діалог. В останні місяці сторони обговорювали широке коло питань, пов'язаних із відносинами Росії та США, а також можливими шляхами врегулювання війни проти України.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – Російська Федерація продовжує використовувати міжнародні майданчики для поширення агресивної риторики, ядерного шантажу та висування ультиматумів світовій спільноті. На цей раз інструментом пропаганди став виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова перед молодіжною аудиторією, де він намітив бачення Москвою майбутнього світоустрою крізь призму війни проти України.




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