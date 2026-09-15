Лавров знову лякає українців: у Кремлі вигадали новий сценарій у війні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в перспективі примусова мобілізація в Україні нібито може торкнутися жінок. Про це російський посадовець сказав під час круглого столу в посольстві РФ, присвяченого українському врегулюванню.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Свою заяву Лавров побудував навколо тверджень про нібито порушення українською владою базового права людини на життя. Як приклад він навів повідомлення про затримання чоловіків на вулицях українських міст та їхнє подальше примусове відправлення до війська.

За словами російського міністра, йдеться про випадки, коли чоловіків нібито затримують просто на вулицях і силоміць доставляють до місць, пов’язаних із проходженням військової служби.

При цьому Лавров не навів у своїй заяві конкретних доказів того, що мобілізація в Україні може бути поширена на жінок. Теза про нібито майбутню "мобілізацію жінок" раніше вже використовувалася російською пропагандою для створення панічних настроїв навколо мобілізаційних процесів в Україні.

Формулювання російського посадовця фактично продовжують цю інформаційну лінію. Кремль регулярно використовує тему мобілізації як один із ключових елементів пропаганди, намагаючись представити Україну державою, де громадян нібито масово та незаконно відправляють на фронт.

Цього разу Лавров пов’язав тему мобілізації з твердженнями про можливе залучення жінок. Водночас із наведеної заяви не випливає жодного конкретного рішення української влади щодо запровадження такого механізму.

Таким чином, слова глави російського МЗС залишаються саме політичною заявою представника держави-агресора, а не повідомленням про ухвалене в Україні рішення.

Тема мобілізації залишається одним із найбільш чутливих питань українського суспільства, що робить подібні заяви особливо придатними для поширення панічних та маніпулятивних повідомлень.

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