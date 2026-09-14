Ліквідовано: Сили оборони України знищили командувача 51-ї армії РФ генерала Мільчакова

У засобах масової інформації та соцмережах активно поширюються дані про ліквідацію топ-офіцера окупаційних військ Росії. Мова йде про смерть так званого "Героя Росії", командувача 51-ї гвардійської загальновійськової Донецької армії Південного військового округу, генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова. Про це повідомляє військовий партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на медіа та OSINT-спільноти.

Сергій Мільчаков та Володимир Путін

За попередніми даними аналітиків, висока ймовірність того, що ворожий воєначальник загинув наприкінці минулого місяця.

"Імовірно, він загинув 26 серпня 2026 року, — зазначають у повідомленні координатори підпілля, — коли Сили оборони України вразили основний і запасний командні пункти російських військ у Донецьку".

Експерти з відкритих джерел додають, що під час тієї точної атаки українських військових однією з пріоритетних цілей став саме пункт управління 51-ї армії окупантів. Примітно, що успішна операція викликала серйозну істерику у внутрішньому інформаційному просторі країни-агресорки. Зокрема, у середовищі російських пропагандистів та "воєнкорів" почала активно циркулювати версія про те, що координати розташування топ-генерала злили українській стороні зсередини армії РФ.

Партизани звернули увагу на те, з якою впевненістю російська сторона шукає винних у власних лавах.

"Російські військкори впевнені, — іронізують учасники руху "АТЕШ", — що його здали свої ж, тому що били прицільно. Дуже цікава версія!".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сукупні бойові втрати російських загарбників від початку повномасштабного вторгнення в Україну офіційно досягли позначки у 1 500 000 осіб убитими та пораненими. Цей показник став абсолютним рекордом для російської армії з моменту завершення Другої світової війни. У Генеральному штабі Збройних Сил України наголошують, що Кремль відчайдушно намагається замовчувати ці колосальні цифри перед власним суспільством.