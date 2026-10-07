Масований обстріл України: у Міноборони РФ цинічно заявили, куди цілились

Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило власну версію масштабного нічного обстрілу українських міст. Російське військове відомство підтвердило залучення значного арсеналу озброєння, зазначивши, що ударів було завдано по об'єктах у столиці та низці областей України.

Ілюстративне фото

За твердженням загарбників, під час нічної атаки вони застосували комбінацію різних засобів ураження.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації в результаті масованого удару високоточною зброєю наземного, морського та повітряного базування, безпілотними літальними апаратами уражено підприємства військово-промислового комплексу України", — йдеться у заяві оборонного відомства РФ.

Окупанти традиційно спробували виправдати атаки на цивільну інфраструктуру та житлові будинки нібито ураженням військових цілей, зокрема об'єктів приватної компанії. За версією Москви, під удар потрапили потужності, "задіяні в інтересах компанії “Файєр Пойнт” для виробництва і зберігання крилатих ракет “Фламінго”". Також росіяни переконують, що цілили по базах БПЛА великої та середньої дальності у Києві, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

Окремо у звіті Міноборони РФ згадується і південний регіон України, де під вогнем опинилися морські логістичні вузли.

У російському відомстві додали, що під обстріл потрапили "об'єкти портової та судноремонтної інфраструктури в Одеській області", а разом із ними під удар нібито потрапили і "морські судна, задіяні в інтересах ЗСУ".

Варто зауважити, що подібні звіти агресора регулярно містять вигадані факти для створення ілюзії боротьби з військовими об'єктами, тоді як насправді російські ракети руйнують житлові багатоповерхівки, цивільні підприємства та енергетику, призводячи до жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти вбили у Києві двох людей на території гаражного кооперативу. У Прилуках на Чернігівщині російська ракета х-101 влучила у багатоповерхівку, внаслідок чого вже відомо про чотирьох загиблих, людей продовжують діставати з-під завалів. У Полтавській області в місті Кременчук загинуло теж двоє людей через ракетну атаку.