logo_ukra

BTC/USD

83947

ETH/USD

2610.44

USD/UAH

44.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Масований обстріл України: у Міноборони РФ цинічно заявили, куди цілились
commentss НОВИНИ Всі новини

Масований обстріл України: у Міноборони РФ цинічно заявили, куди цілились

«Уразили виробництво безпілотників та судна ЗСУ»: російське відомство прокоментувало масштабну нічну атаку

7 жовтня 2026, 09:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило власну версію масштабного нічного обстрілу українських міст. Російське військове відомство підтвердило залучення значного арсеналу озброєння, зазначивши, що ударів було завдано по об'єктах у столиці та низці областей України.

Масований обстріл України: у Міноборони РФ цинічно заявили, куди цілились

Ілюстративне фото

За твердженням загарбників, під час нічної атаки вони застосували комбінацію різних засобів ураження.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації в результаті масованого удару високоточною зброєю наземного, морського та повітряного базування, безпілотними літальними апаратами уражено підприємства військово-промислового комплексу України", — йдеться у заяві оборонного відомства РФ.

Окупанти традиційно спробували виправдати атаки на цивільну інфраструктуру та житлові будинки нібито ураженням військових цілей, зокрема об'єктів приватної компанії. За версією Москви, під удар потрапили потужності, "задіяні в інтересах компанії “Файєр Пойнт” для виробництва і зберігання крилатих ракет “Фламінго”". Також росіяни переконують, що цілили по базах БПЛА великої та середньої дальності у Києві, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

Окремо у звіті Міноборони РФ згадується і південний регіон України, де під вогнем опинилися морські логістичні вузли.

У російському відомстві додали, що під обстріл потрапили "об'єкти портової та судноремонтної інфраструктури в Одеській області", а разом із ними під удар нібито потрапили і "морські судна, задіяні в інтересах ЗСУ".

Варто зауважити, що подібні звіти агресора регулярно містять вигадані факти для створення ілюзії боротьби з військовими об'єктами, тоді як насправді російські ракети руйнують житлові багатоповерхівки, цивільні підприємства та енергетику, призводячи до жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти вбили у Києві двох людей на території гаражного кооперативу. У Прилуках на Чернігівщині російська ракета х-101 влучила у багатоповерхівку, внаслідок чого вже відомо про чотирьох загиблих, людей продовжують діставати з-під завалів. У Полтавській області в місті Кременчук загинуло теж двоє людей через ракетну атаку.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини