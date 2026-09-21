Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розкритикував лідерку французького "Національного об'єднання" Марін Ле Пен після її заяви щодо передачі активів Auchan у Росії під тимчасове управління. Російський політик звинуватив французьку політикиню в "русофобії" та використав у дописі різкі висловлювання на адресу України.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Приводом для реакції Медведєва стало рішення Кремля щодо російських активів французької компанії Auchan та швейцарської Nestlé. Володимир Путін передав їх під тимчасове управління, а контролювати активи призначили маловідому російську компанію L.E.V. Management.

Ле Пен і президент "Національного об'єднання" Жордан Барделла засудили рішення Москви. Вони назвали передачу активів європейських компаній "ворожим актом", який безпосередньо зачіпає їхні права та інтереси. Медведєв у відповідь заявив, що такі оцінки нібито свідчать про "русофобію" французької партії.

"Ле Пен назвала захоплення російських активів компанії Auchan ворожими діями. Тисячі санкцій проти росіян у Франції, а також ракети для збоченців у Києві – це було дружньо? Схоже, партія Ле Пен тепер звичайна європейська партія: русофобія та підтримка нацистів у Києві", — сказав Медведєв.

Зауважимо, що механізм "тимчасового управління" вже не вперше застосовується Росією щодо іноземних компаній. Формально власність на першому етапі не переходить державі, однак призначений Москвою адміністратор отримує контроль над діяльністю активів. У попередніх випадках така схема часто завершувалася продажем активів російським олігархам, які пов'язані з Кремлем.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна відреагували на слова Ле Пен про загрозу Франції з боку Росії.