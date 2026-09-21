logo_ukra

BTC/USD

86045

ETH/USD

2755.63

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Медведєв істерично відреагував на заяву Марін Ле Пен про рішення Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Медведєв істерично відреагував на заяву Марін Ле Пен про рішення Путіна

Дмитро Медведєв розкритикував Марін Ле Пен після її заяви про передачу активів Auchan і Nestlé під тимчасове управління Росії.

21 вересня 2026, 21:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розкритикував лідерку французького "Національного об'єднання" Марін Ле Пен після її заяви щодо передачі активів Auchan у Росії під тимчасове управління. Російський політик звинуватив французьку політикиню в "русофобії" та використав у дописі різкі висловлювання на адресу України.

Медведєв істерично відреагував на заяву Марін Ле Пен про рішення Путіна

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Приводом для реакції Медведєва стало рішення Кремля щодо російських активів французької компанії Auchan та швейцарської Nestlé. Володимир Путін передав їх під тимчасове управління, а контролювати активи призначили маловідому російську компанію L.E.V. Management. 

Ле Пен і президент "Національного об'єднання" Жордан Барделла засудили рішення Москви. Вони назвали передачу активів європейських компаній "ворожим актом", який безпосередньо зачіпає їхні права та інтереси. Медведєв у відповідь заявив, що такі оцінки нібито свідчать про "русофобію" французької партії. 

"Ле Пен назвала захоплення російських активів компанії Auchan ворожими діями. Тисячі санкцій проти росіян у Франції, а також ракети для збоченців у Києві – це було дружньо? Схоже, партія Ле Пен тепер звичайна європейська партія: русофобія та підтримка нацистів у Києві", — сказав Медведєв.

Зауважимо, що механізм "тимчасового управління" вже не вперше застосовується Росією щодо іноземних компаній. Формально власність на першому етапі не переходить державі, однак призначений Москвою адміністратор отримує контроль над діяльністю активів. У попередніх випадках така схема часто завершувалася продажем активів російським олігархам, які пов'язані з Кремлем.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна відреагували на слова Ле Пен про загрозу Франції з боку Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини