Медведєв розлютився не на жарт: чому у Путіна вже погрожують "війною" США

Питання ударів по території Росії надзвичайно важливе для України. Не менш важливим є протидія російським ударам по території України. Президент України Володимир Зеленський закликав лідера США Дональда Трампа заблокувати російську супутникову систему зв'язку “Рассвет”, яка створюється як аналог мережі Starlink.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Таку заяву прокоментував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. За його словами, “блокування” російського супутникового угруповання “Рассвет” означає лише його знищення.

“Воно призведе до повноцінної космічної війни. Це, сподіваюся, розуміють американці. Адже тоді їх низькоорбітальні супутники “Старлінк” посиплються вниз, як іграшки із засохлої ялинки. Космос – дуже тісне місце, треба бути взаємно чемними”, — попередив США Медведєв.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що умови завершення війни в Україні нібито стали ще жорсткішими — російський лідер Володимир Путін передав Україні через спецпредставників Трампа нові "побажання". Народна депутатка Анна Скороход раніше говорила, що умови для України погіршилися. Наразі вона розповіла, що саме вимагає Кремль та чому спецпредставники Трампа поїхали в Москву та Київ, розуміючи, що Україна не погодиться на такі умови.

"Вони (Кушнер і Віткофф, — ред.) були шоковані, що вони були абсолютно незадоволені приїздом в Україну. Більше того, вони привезли ще жорсткіші умови, ніж були до, а саме вимоги змін до Конституції України та визнання територій конституційно", — розповіла народна депутатка.

Потім вона уточнила, що вимога Путіна — конституційно закріпити Донбас та Крим за Росією, повністю — тобто визнати їх російськими.



